La Libertad Avanza logró que Diputados trate mañana la reforma laboral

La solicitud fue acompañada por el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal. Con ese respaldo, el oficialismo estima reunir el quórum necesario para iniciar la deliberación, que requerirá la presencia de 132 legisladores si asisten todos los miembros de la Cámara, ante la decisión de Provincias Unidas, Unión por la Patria y la izquierda de no bajar al recinto.

El llamado a sesión se produjo luego de que comenzara la firma del dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. En esa instancia se confirmó la eliminación del artículo 44, que introducía cambios en el pago de licencias por enfermedad o accidente no vinculados al ámbito laboral.

720 (1) Rechazos en el plenario. (Foto: Juan Foglia Agencia NA)

El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, informó al inicio de la reunión que ese artículo sería retirado del texto. La disposición establecía que, en casos de accidentes o enfermedades ajenos al trabajo, se abonaría el 50% del salario y el 75% para trabajadores con familia a cargo.

Bornoroni precisó que el dictamen que se llevará al recinto mantendrá el texto aprobado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con excepción de las modificaciones previstas en el esquema de licencias. De este modo, el oficialismo busca destrabar uno de los puntos que había generado cuestionamientos.

Al abrir el plenario, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, detalló que hasta las 17:00 era el tiempo para las exposiciones de sindicalistas, abogados y representantes empresarios, y luego intervinieron los legisladores .

El proyecto de reforma laboral contempla cambios en las leyes de trabajo y de asociaciones sindicales, una rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleados y modificaciones en el sistema de indemnizaciones. La votación prevista para este jueves definirá si la iniciativa queda sancionada o si deberá continuar su trámite legislativo.