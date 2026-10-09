Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad.



TMAP pic.twitter.com/bzYEg3r2ZR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026

Uno de los últimos cruces estuvo relacionado con la designación de la fiscal Susana Pernas. Bullrich manifestó que no acompañaría su pliego para avanzar al Tribunal Oral de Menores de la Capital Federal por su actuación en el caso del policía de la Ciudad Luis Chocobar.

La senadora también había planteado reparos sobre el ritmo de la recuperación económica y había pedido que los efectos de las medidas oficiales llegaran con mayor rapidez a los hogares.

“Si nos comparamos con nosotros mismos, falta darle velocidad para que los cambios lleguen a todas las casas, para que la gente sienta que los cambios no son estructurales solamente sino que llegan a cada familia”, había expresado.

La senadora había cuestionado el ritmo de la recuperación económica y anticipó que no acompañaría el pliego de la fiscal Susana Pernas.

Luego del encuentro, desde el entorno de Bullrich señalaron que el Presidente se mostró dispuesto a escuchar sus planteos y a analizar estrategias. La senadora, además, habría dejado en claro que continuará marcando diferencias cuando considere necesario hacerlo.

La posibilidad de que Bullrich compita en una eventual interna dentro del oficialismo no habría formado parte de la conversación. Desde el Senado descartaron esa posibilidad y señalaron que el tema no fue tratado.

Tampoco se habrían discutido cambios en el Gabinete, una posibilidad que algunos sectores del oficialismo vienen planteando ante la evolución de las encuestas.

El futuro político de Patricia

Bullrich viene incrementando sus apariciones públicas y sus cuestionamientos a determinadas decisiones del Gobierno. Esa postura también alimentó las especulaciones sobre una eventual candidatura dentro de La Libertad Avanza.

Tiempo atrás, desde la Casa Rosada habían señalado que Milei le había confirmado que Bullrich era su candidata para acompañarlo como vicepresidenta en una eventual fórmula. Sin embargo, cerca de Karina Milei también mencionaron a Martín Menem como posible integrante de una futura fórmula.