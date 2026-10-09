El Presidente recibió a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y hablaron por espacio de dos horas "con total sinceridad", dijo la legisladora
el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich mantuvieron este viernes una reunión a solas durante más de dos horas y media en la residencia presidencial de Olivos. El encuentro se produjo después de una serie de diferencias públicas planteadas por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza respecto de algunas decisiones del Gobierno.
Luego del encuentro, Bullrich publicó un mensaje en sus redes sociales en el que describió la conversación como un intercambio profundo y aseguró que ambos hablaron con sinceridad.
“Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad. TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan)”, escribió la senadora. Milei compartió el mensaje y respondió: “MAGA! VLLC!”.
Según trascendió desde el entorno de la senadora, durante la conversación se abordaron varios de los temas que Bullrich había planteado públicamente en las últimas semanas. Desde el entorno presidencial, en cambio, evitaron brindar detalles sobre el contenido del encuentro.
Uno de los últimos cruces estuvo relacionado con la designación de la fiscal Susana Pernas. Bullrich manifestó que no acompañaría su pliego para avanzar al Tribunal Oral de Menores de la Capital Federal por su actuación en el caso del policía de la Ciudad Luis Chocobar.
La senadora también había planteado reparos sobre el ritmo de la recuperación económica y había pedido que los efectos de las medidas oficiales llegaran con mayor rapidez a los hogares.
“Si nos comparamos con nosotros mismos, falta darle velocidad para que los cambios lleguen a todas las casas, para que la gente sienta que los cambios no son estructurales solamente sino que llegan a cada familia”, había expresado.
Luego del encuentro, desde el entorno de Bullrich señalaron que el Presidente se mostró dispuesto a escuchar sus planteos y a analizar estrategias. La senadora, además, habría dejado en claro que continuará marcando diferencias cuando considere necesario hacerlo.
La posibilidad de que Bullrich compita en una eventual interna dentro del oficialismo no habría formado parte de la conversación. Desde el Senado descartaron esa posibilidad y señalaron que el tema no fue tratado.
Tampoco se habrían discutido cambios en el Gabinete, una posibilidad que algunos sectores del oficialismo vienen planteando ante la evolución de las encuestas.
Bullrich viene incrementando sus apariciones públicas y sus cuestionamientos a determinadas decisiones del Gobierno. Esa postura también alimentó las especulaciones sobre una eventual candidatura dentro de La Libertad Avanza.
Tiempo atrás, desde la Casa Rosada habían señalado que Milei le había confirmado que Bullrich era su candidata para acompañarlo como vicepresidenta en una eventual fórmula. Sin embargo, cerca de Karina Milei también mencionaron a Martín Menem como posible integrante de una futura fórmula.
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