El ministro de Defensa visitará el Pentágono para profundizar la cooperación militar

Mientras que el martes tiene en su agenda una reunión con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, actual jefe de la representación diplomática en Washington.

El teniente general Carlos Alberto Presti fue designado por el presidente Javier Milei como nuevo ministro de Defensa y se convertió en el primer militar en ocupar ese cargo desde 1983.

El Actual jefe del Estado Mayor del Ejército, asumió el 10 de diciembre de 2025 en reemplazo de Luis Petri, quien dejó su puesto para incorporarse a la Cámara de Diputados.