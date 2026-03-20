El ministro de Defensa visitará el Pentágono para profundizar la cooperación militar

Carlos Alberto Presti llegará este domingo a Washington para mantener una serie de reuniones con funcionarios argentinos y estadounidenses.
Carlos Alberto Presti, el ministro de Defensa, viajará llegará el domingo a a Washington, Estados Unidos, en una gira que incluirá reuniones con funcionarios argentinos y autoridades del Pentágono, en una nueva etapa de la agenda militar que el Ejecutivo abrió el Gobierno de Donald Trump.
Según adelantan fuentes oficiales, ese mismo domingo ya tendrá reuniones personales y el lunes comenzará la actividad formal en su visita oficial a los Estados Unidos.
La reunión más importante será en el Pentágono, en el que el lunes cuando Presti se reunirá con Joseph M. Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para el Hemisferio Occidental, que además cumple funciones en el área de defensa del territorio y seguridad para las Américas.
Previamente, el ministro tiene previsto ver al embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Bernardo Cherniak, que encabeza la misión permanente argentina ante el organismo en Washington.
Mientras que el martes tiene en su agenda una reunión con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, actual jefe de la representación diplomática en Washington.
El teniente general Carlos Alberto Presti fue designado por el presidente Javier Milei como nuevo ministro de Defensa y se convertió en el primer militar en ocupar ese cargo desde 1983.
El Actual jefe del Estado Mayor del Ejército, asumió el 10 de diciembre de 2025 en reemplazo de Luis Petri, quien dejó su puesto para incorporarse a la Cámara de Diputados.
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