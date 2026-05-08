Pablo Plaza fue designado presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas

El comunicado del Ministerio de Defensa

En un comunicado, la cartera de Defensa informó que el nuevo titular, promovido al grado de General de Brigada en diciembre de 2023, integra además el Consejo Superior del Arma de Caballería, “participando en la definición de lineamientos estratégicos y doctrinarios de la Fuerza”.

“En 2024 asumió la conducción de la Dirección de Remonta y Veterinaria, organismo clave para el sostenimiento de capacidades logísticas, productivas y ecuestres del Ejército Argentino”, añadieron.

Por último, el texto destacó que “su perfil combina experiencia operativa, conducción de estructuras de gran escala y capacidad de gestión. En el plano internacional, se desempeñó como responsable técnico de la disciplina de Prueba Completa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, integrando estándares organizativos y deportivos de nivel global”.