El ministro de Seguridad de Chubut tiene cumbia propia y spot a lo Hollywood

En este caso -y a diferencia de lo que hace su par bonaerense Sergio Berni- se trata de una actuación, donde hace gala de sus conocimientos de artes marciales para reducir a un supuesto malviviente, con una estética que recuerda películas de acción de Hollywood como "El transportador", protagonizada por otro calvo como el actor Jason Statham.

Massoni-spot.mp4 El spot difundido en Chubut por el ministro de Seguridad Federico Massoni, al mejor estilo Jason Statham.

Bajo el slogan #YoBancoAMassoni, el clip que difunde en redes sociales desde hace algunas horas es una muestra del protagonismo que busca el funcionario a la hora de cumplir sus tareas en el Gabinete del gobernador Mariano Arcioni.

Sin embargo, hay más material: la semana pasada se estrenó en YouTube "La cumbia de Federico Massoni" cuya letra dice: "Le mete los gancho' a todo', si se retoban les va ir mal. Si fuman porquería, les cae la Policía, no digas que no sabías, si se retoban les va ir mal, este Massoni no va a parar porque el Pelado te va a buscar".

"El Pelado la tiene clara, no le importa lo que le reclaman, le mete huevos, le pone cara, que siga hablando toda la gilada", dice en otra parte. En el video se lo puede ver presente en todo tipo de operativos y allanamientos, a los que va en remera exhibiendo sus bíceps trabajados y tatuados o bien luciendo traje corbata.

Embed

El accionar de Massoni no sorprende y es avalado por el gobernador Arcioni, prueba de ello es que en julio pasado se conoció un video en el que la Policía provincial mostraba un entrenamiento en el que cantaban amenazas a los piqueteros. Ante la polémica que se suscitó, la fuerza que había sido la que lo publicó, decidió borrarlo.