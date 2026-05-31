Javier Milei cargó contra el kirchnerismo con un video de Hugo Chávez

Milei sumó su comentario a la publicación original en la que un usuario afín al oficialismo vinculó las declaraciones históricas del dirigente caribeño con la retórica habitual de los referentes del kirchnerismo. "Cuando escuchen este discurso por parte de los kirchneristas, recuerden cómo terminó la historia en Venezuela", rezaba la advertencia lanzada por la cuenta denominada Escuela Austríaca de Economía, la cual fue retuiteada a los pocos minutos por el propio Milei para potenciar su alcance digital y fijar la postura del gobierno nacional ante sus seguidores.

Este tipo de movimientos en las redes forma parte de la estrategia comunicacional habitual del oficialismo, que utiliza el archivo histórico y los paralelismos internacionales para confrontar con las administraciones kirchneristas. La comparación entre los postulados de la revolución bolivariana y el modelo económico del anterior gobierno busca, según el entorno presidencial, alertar sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas de fuerte intervención estatal y regulación de mercados.

El posteo generó inmediata reacción en las redes, sumando miles de interacciones y reinstalando el debate en la agenda política sobre los modelos económicos en pugna.

Antes de las elecciones de legislativas de octubre de 2025, Milei también había comparado al kirchnerismo con la gestión de Chávez y lo acusó de concretar negocios "con la narcodictadura" venezolana. "Si seguíamos aplicando las políticas del kirchnerismo, que no son ni más ni menos que las de Venezuela, íbamos a ser todavía muchísimo más pobres", consideró el libertario en aquel momento.

"Pasamos del 57% de pobreza al 30%. Evitamos ser Venezuela", agregó el Presidente.