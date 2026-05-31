Javier Milei cargó contra el kirchnerismo con un video de Hugo Chávez

El Presidente compartió en sus redes una entrevista al fallecido mandatario venezolano, que hablaba de implementar un "capitalismo con rostro humano". Así, renovó sus cuestionamientos contra el kirchnerismo.
El presidente Javier Milei compartió este domingo en sus redes sociales un mensaje de una cuenta libertaria con una vieja entrevista al exmandatario venezolano Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo de 2013, y marcó los puntos en común con el discurso del kirchnerismo.
"Lobo con piel de cordero", opinó el líder de La Libertad Avanza al repostear el video de Chávez en sus perfiles oficiales. De esa manera, volvió a cargar con dureza contra el principal espacio opositor de la política argentina.
Milei replicó el material del fallecido líder de Venezuela, donde este señalaba que su gestión iba a caracterizarse por implementar un "capitalismo con rostro humano" y que se encargaría de respetar la propiedad privada en su territorio.
Milei sumó su comentario a la publicación original en la que un usuario afín al oficialismo vinculó las declaraciones históricas del dirigente caribeño con la retórica habitual de los referentes del kirchnerismo. "Cuando escuchen este discurso por parte de los kirchneristas, recuerden cómo terminó la historia en Venezuela", rezaba la advertencia lanzada por la cuenta denominada Escuela Austríaca de Economía, la cual fue retuiteada a los pocos minutos por el propio Milei para potenciar su alcance digital y fijar la postura del gobierno nacional ante sus seguidores.
Este tipo de movimientos en las redes forma parte de la estrategia comunicacional habitual del oficialismo, que utiliza el archivo histórico y los paralelismos internacionales para confrontar con las administraciones kirchneristas. La comparación entre los postulados de la revolución bolivariana y el modelo económico del anterior gobierno busca, según el entorno presidencial, alertar sobre las consecuencias a largo plazo de las políticas de fuerte intervención estatal y regulación de mercados.
El posteo generó inmediata reacción en las redes, sumando miles de interacciones y reinstalando el debate en la agenda política sobre los modelos económicos en pugna.
Antes de las elecciones de legislativas de octubre de 2025, Milei también había comparado al kirchnerismo con la gestión de Chávez y lo acusó de concretar negocios "con la narcodictadura" venezolana. "Si seguíamos aplicando las políticas del kirchnerismo, que no son ni más ni menos que las de Venezuela, íbamos a ser todavía muchísimo más pobres", consideró el libertario en aquel momento.
"Pasamos del 57% de pobreza al 30%. Evitamos ser Venezuela", agregó el Presidente.