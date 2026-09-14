Sergio Schoklender, tras ser condenado: "No se desvió un puto fondo"

Tras el fallo que lo condenó a dos años y nueve meses de prisión, Schoklender apuntó contra el sistema judicial al afirmar que está “todo podrido, destruido y degradado".
Sergio Schoklender habló este lunes luego de que el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 lo condenara a dos años y nueve meses por la causa "Sueños Compartidos" como consecuencia del delito de desvío de fondos públicos y cargó contra los jueces de Comodoro Py.
Al ser consultado por la prensa respecto al fallo, aseguró: "No se desvió un puto fondo, está todo acreditado" y si bien reconoció que "muchísimas casas no se terminaron", marcó que eso ocurrió "después" de que él se fue de la Fundación Sueños Compartidos.
Acerca de qué fue entonces lo que pasó, explicó: "Comenzaron a aparecer un montón de cheques en cuevas, en empresas agropecuarias y demás, pero lo que se pudo demostrar acá (en la Justicia) es que todos esos cheques eran pagos a proveedores que a su vez después los proveedores los descontaban en distintos lugares. Absolutamente todos de materiales descontados de las obras".
Luego los periodistas le preguntaron por qué lo condenaron a dos años y nueve meses de prisión si según él no hubo delito. "Lo que hacen es dar una pena simbólica y patearle todo el tema a la Cámara y a la Corte".
"Además ustedes piensen lo siguiente: hoy dicen dos años y nueve meses en suspenso, pero los fundamentos los van a leer recién en noviembre y después de ahí tenemos que ir a Casación y después a la Corte. Es un delirio", sostuvo.
"¿Entonces cómo se le explica a la sociedad esta causa?", indagó la prensa a lo que Schoklender contestó: "No tiene explicación" y acto seguido apuntó contra los jueces de Comodoro Py: "Este edificio es la muestra palpable de lo podrido, destruido y degradado que está todo el sistema judicial argentino. Ustedes no se olviden que esta causa la empezó Oyarbide. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era Oyarbide?".
Para concluir, acerca de por qué Julio De Vido fue absuelto, se limitó a decir: "¿Qué sé yo porque es De Vido?,...preguntale a De Vido".
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