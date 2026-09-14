Sergio Schoklender, tras ser condenado: "No se desvió un puto fondo"

"Además ustedes piensen lo siguiente: hoy dicen dos años y nueve meses en suspenso, pero los fundamentos los van a leer recién en noviembre y después de ahí tenemos que ir a Casación y después a la Corte. Es un delirio", sostuvo.

"¿Entonces cómo se le explica a la sociedad esta causa?", indagó la prensa a lo que Schoklender contestó: "No tiene explicación" y acto seguido apuntó contra los jueces de Comodoro Py: "Este edificio es la muestra palpable de lo podrido, destruido y degradado que está todo el sistema judicial argentino. Ustedes no se olviden que esta causa la empezó Oyarbide. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era Oyarbide?".

Para concluir, acerca de por qué Julio De Vido fue absuelto, se limitó a decir: "¿Qué sé yo porque es De Vido?,...preguntale a De Vido".