El parte médico de Máximo Kirchner tras ser sometido a una operación programada

El mensaje de Máximo Kirchner antes de la operación

Previamente, el hijo de Cristina Fernández de Kirchner había publicado un mensaje desde el centro médico donde nació, sin precisar el nombre de la institución, en el que confirmó que la intervención estaba prevista desde hacía tiempo. “El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió.

Asimismo, añadió: "En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga".

“¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico”, expresó.

“A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones”, manifestó.

En tanto, dijo: “Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”.

“Abrazo. Nos estamos viendo… PD: Después de tantas operaciones de prensa…”, culminó su mensaje el hijo de la ex mandataria.

Qué es la cistoadenoma parotídeo bilateral que tuvo Máximo Kirchner

La cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor epitelial benigno. El mismo no se da tan frecuentemente y su crecimiento es lento. Esta forma masas quísticas en ambas glándulas parótidas, las cuales están situadas delante de las orejas.

Otro dato importante es que, generalmente es asintomático, indoloro y se caracteriza por la formación de estructuras papilares, es decir, proyecciones, dentro de los quistes.