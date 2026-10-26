El comunicado finalizó con un saludo dirigido al presidente brasileño y un llamado a profundizar el entendimiento entre ambos países: "Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral".

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente.Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática.Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral. — PRO (@proargentina) October 26, 2026

La diferencia con la postura de Javier Milei

El mensaje del PRO contrastó con la posición de Milei durante la campaña electoral en Brasil. El mandatario argentino había manifestado su respaldo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra encarcelado. Hasta la mañana del lunes, Milei no había publicado un saludo por el triunfo de Lula.

La declaración del partido de Macri se sumó a los mensajes de distintos dirigentes políticos y mandatarios de la región que reconocieron la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El resultado electoral abre una nueva etapa para la relación entre la Argentina y Brasil, dos de los principales socios del Mercosur, en un contexto marcado por las diferencias ideológicas entre sus respectivos presidentes.