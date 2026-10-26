El partido fundado por Mauricio Macri destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre la Argentina y Brasil tras la victoria del mandatario brasileño.
El PRO felicitó este lunes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria en el balotaje y manifestó su intención de profundizar la cooperación entre ambos países. El pronunciamiento se diferenció de la postura del presidente Javier Milei, quien hasta la mañana de esa jornada no había expresado públicamente sus felicitaciones al mandatario brasileño.
A través de un comunicado publicado en la red social X, el partido fundado por Mauricio Macri resaltó la importancia de mantener y fortalecer los lazos entre la Argentina y Brasil, luego de que Lula se impusiera frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales celebradas el domingo.
"El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente", expresó la fuerza política.
En el mismo mensaje, el PRO destacó el valor estratégico de la relación bilateral y su importancia para la política exterior argentina. "Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática", sostuvo.
El comunicado finalizó con un saludo dirigido al presidente brasileño y un llamado a profundizar el entendimiento entre ambos países: "Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral".
El mensaje del PRO contrastó con la posición de Milei durante la campaña electoral en Brasil. El mandatario argentino había manifestado su respaldo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra encarcelado. Hasta la mañana del lunes, Milei no había publicado un saludo por el triunfo de Lula.
La declaración del partido de Macri se sumó a los mensajes de distintos dirigentes políticos y mandatarios de la región que reconocieron la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
El resultado electoral abre una nueva etapa para la relación entre la Argentina y Brasil, dos de los principales socios del Mercosur, en un contexto marcado por las diferencias ideológicas entre sus respectivos presidentes.
comentar