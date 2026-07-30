Hernán Lacunza confirmó que quiere ser candidato a presidente por el Pro

En paralelo a su actividad política, Lacunza integra desde junio el directorio del Banco de Córdoba (Bancor), la entidad estatal de la provincia gobernada por Martín Llaryora, y continúa al frente de la consultora Empiria. Además, esta semana publicó una columna en un informe de la Fundación Pensar, el think tank de Pro que conduce María Eugenia Vidal.

En ese documento advirtió que “para llegar al destino, el camino importa” y sostuvo: “Hemos asistido a demasiados intentos de desarrollo con mejor principio que final; que no se repita”. El informe también plantea críticas a la gestión nacional al señalar que la estabilización económica ya no es suficiente y que el desafío es lograr que el crecimiento alcance a la mayoría de los argentinos.

Semanas atrás, Lacunza había sido cuestionado por el presidente Javier Milei, quien lo acusó, junto a Mauricio Macri, de haber “estafado a los argentinos defaulteando la deuda en pesos” por el reperfilamiento dispuesto en agosto de 2019, cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda.

Dentro de Pro, dirigentes cercanos a Mauricio Macri relativizaron que exista una estrategia partidaria detrás del anuncio y remarcaron que, por ahora, se trata de una aspiración personal. No obstante, fuentes del espacio señalaron que tanto Macri como Fernando de Andreis avalan que distintos dirigentes comiencen a posicionarse como posibles postulantes presidenciales.

El debate sobre el rumbo del partido continúa abierto. Mientras Lacunza plantea competir con una propuesta propia frente a Milei, dirigentes como Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Cristian Ritondo promueven distintos niveles de entendimiento con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, en un escenario que mantiene dividida a la conducción del macrismo sobre la estrategia electoral futura.