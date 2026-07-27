El PRO volvió a marcar diferencias con la gestión económica del gobierno

Mauricio Macri, líder del PRO, junto a la titular de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal.

El modelo Milei, según describieron, produjo al menos, “cuatro experiencias sociales” distintas. “No necesariamente viven una fiesta económica, pero tienen más herramientas para aprovechar el nuevo orden".

Y luego, afirmaron: “Acá aparece buena parte de la clase media formal privada, jóvenes que adhieren a la promesa de futuro, trabajadores registrados que empiezan a ver cierta recuperación salarial y sectores del interior productivo”.

Para la Fundación Pensar, la clase media baja es el caso central: demasiado “rica” para recibir asistencia, demasiado pobre para estar tranquila. “El gobierno de Milei evitó en su primera fase el colapso económico: bajó la inflación, ordenó las cuentas, frenó la crisis, recompuso expectativas, mostró disciplina fiscal y sostuvo gobernabilidad”, apuntaron los analistas.

Sin embargo, plantearon un interrogante. “La segunda fase es más difícil políticamente: convertir estabilización en bienestar. La pregunta ya no es solamente: ¿Está funcionando el modelo? La pregunta social es: ¿Para quién está funcionando? Y la pregunta política es todavía más exigente: ¿Cuántos argentinos pueden sentir que el modelo también funciona para ellos?“.

“El Gobierno puede mostrar una baja fuerte de la pobreza respecto del pico de 2024. Puede mostrar desaceleración de la inflación. Puede mostrar recuperación en sectores estratégicos. Puede mostrar equilibrio fiscal y expectativa inversora. Pero si la clase media baja sigue ajustada, los jubilados siguen enojados, los informales siguen desprotegidos, los jóvenes no pueden independizarse, el conurbano no siente mejora y las familias con hijos viven al límite, la recuperación puede ser estadísticamente real y políticamente insuficiente”, alertó el documento.