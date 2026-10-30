El proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en esa iniciativa, que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

El Senado aprobó el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones "involuntarias", eliminará los manicomios y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía.

La iniciativa que será girada a la Cámara de Diputados se aprobó con 42 contra 21 votos.

El dictamen de mayoría pudo sancionarse con el voto de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, y Movere Santa Cruz.

El rechazo al proyecto cosechó 21 votos del bloque Justicialista, Independencia, y Convicción Federal.

El debate del proyecto de la ley de Salud Mental comenzó a debatirse despues de las 22.30, luego de la aprobación de las iniciativas sobre inversiones relevantes, y de Mercado Voluntario de Carbono.

El proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en esa iniciativa, que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, preferentemente psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratada por ludopatía.

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"La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario", señala el dictamen de mayoría.

Detalles de los cambios a la ley de Salud Mental

  • Se permiten las internaciones involuntarias ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros, que podrán ser resueltas por un solo médico si hay una emergencia.
  • Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias y los recursos deberán estar incluidos en el Presupuesto Nacional.
  • Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla, y se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra.
  • La internación se comunicará a la Justicia, ya que antes se establecía que debía ser resuelta por un juez.
  • Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación, y se deberá notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de egreso.
  • Se amplían las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de salud mental.
  • Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infantojuvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos.
  • Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios.

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