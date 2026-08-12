El Senado avanzó con dos jueces para un tribunal clave de Comodoro Py

La participación del peronismo fue limitada. Los senadores Carolina Moisés y Guillermo Andrada, integrantes del bloque Convicción Federal, estuvieron presentes, mientras que los legisladores kirchneristas no participaron de la reunión de la Comisión de Acuerdos.

Los magistrados buscan integrar la Cámara Nacional de Casación Penal, uno de los tribunales centrales de la Justicia Federal porteña.

Bertuzzi ya integra la Cámara de Casación Penal desde 2018, cuando fue trasladado desde un tribunal oral de La Plata durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora busca consolidar su permanencia en el tribunal a través del concurso correspondiente.

Durante su exposición, destacó su trayectoria en el Poder Judicial y señaló: “Son 37 años en la justicia federal. Llevo 18 años como juez federal, ocho de los cuales los vengo desempeñando en la Sala I”.

También resaltó su experiencia en investigaciones vinculadas con delitos federales complejos, delincuencia organizada, delitos económicos y derechos humanos.

Yadarola, por su parte, busca ocupar la vocalía que anteriormente estaba en manos de Leopoldo Bruglia, quien presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar su reemplazo.

Actualmente, Yadarola es juez en lo Penal Económico. En su presentación ante el Senado remarcó su experiencia dentro del Poder Judicial y recordó que desde su ingreso a la Justicia Federal, en 2004, trabajó en causas relacionadas con delitos complejos, narcotráfico y delitos contra la administración pública.

Yadarola sostuvo durante su exposición que la Cámara tiene una “vital trascendencia institucional” y aseguró que, si obtiene el cargo, buscará aportar “estabilidad a las decisiones judiciales” y mayor previsibilidad jurídica.