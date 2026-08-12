El Senado avanzó con dos jueces para un tribunal clave de Comodoro Py

Los magistrados defendieron sus postulaciones ante el Senado y recibieron dictámenes favorables. El oficialismo busca tratar sus pliegos en la próxima sesión.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola quedaron un paso más cerca de integrar la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de defender este miércoles sus postulaciones ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Al finalizar la audiencia, el oficialismo puso en circulación los dictámenes favorables para ambos magistrados, con la intención de llevar sus nombramientos al recinto la próxima semana.
La Cámara de Casación Penal es un tribunal clave dentro de la Justicia Federal porque funciona como instancia de revisión de las decisiones tomadas por los juzgados y tribunales inferiores. Su intervención alcanza, entre otros temas, las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el caso $LIBRA y una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que los dictámenes queden habilitados para ser tratados en la próxima sesión de la Cámara alta. Aunque todavía no hay una fecha confirmada, en el oficialismo analizan convocar al recinto el jueves de la semana próxima.
La audiencia se desarrolló sin grandes cuestionamientos. Los postulantes respondieron principalmente preguntas de carácter técnico y expusieron sus antecedentes y propuestas para el funcionamiento del tribunal.
La participación del peronismo fue limitada. Los senadores Carolina Moisés y Guillermo Andrada, integrantes del bloque Convicción Federal, estuvieron presentes, mientras que los legisladores kirchneristas no participaron de la reunión de la Comisión de Acuerdos.
Bertuzzi ya integra la Cámara de Casación Penal desde 2018, cuando fue trasladado desde un tribunal oral de La Plata durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora busca consolidar su permanencia en el tribunal a través del concurso correspondiente.
Durante su exposición, destacó su trayectoria en el Poder Judicial y señaló: “Son 37 años en la justicia federal. Llevo 18 años como juez federal, ocho de los cuales los vengo desempeñando en la Sala I”.
También resaltó su experiencia en investigaciones vinculadas con delitos federales complejos, delincuencia organizada, delitos económicos y derechos humanos.
Yadarola, por su parte, busca ocupar la vocalía que anteriormente estaba en manos de Leopoldo Bruglia, quien presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar su reemplazo.
Actualmente, Yadarola es juez en lo Penal Económico. En su presentación ante el Senado remarcó su experiencia dentro del Poder Judicial y recordó que desde su ingreso a la Justicia Federal, en 2004, trabajó en causas relacionadas con delitos complejos, narcotráfico y delitos contra la administración pública.
Yadarola sostuvo durante su exposición que la Cámara tiene una “vital trascendencia institucional” y aseguró que, si obtiene el cargo, buscará aportar “estabilidad a las decisiones judiciales” y mayor previsibilidad jurídica.
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