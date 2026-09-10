Sorpresa en una encuesta: Milei quedó octavo y un exfuncionario de su Gobierno lideró el ranking

Milei tampoco lideró entre los votantes de La Libertad Avanza

El dato también resulta llamativo al observar exclusivamente las respuestas de quienes votaron a La Libertad Avanza. En ese segmento, el Presidente tampoco ocupó el primer lugar.

Bullrich encabezó el ranking entre los votantes libertarios con 89% de imagen positiva, seguida por Francos, con 81%, y Santilli, con 77%. Milei quedó cuarto, con 76%, por delante de Luis Caputo, que obtuvo 70%, y Federico Sturzenegger, con 69%.

En el extremo opuesto apareció Martín Lousteau, quien tuvo el peor diferencial: 19% de opiniones positivas frente a 71% negativas, con un saldo desfavorable de 52 puntos.

Carlos Presti, ministro de Defensa, quedó último si se toma como criterio la imagen positiva, con 18% favorable y 44% negativa. En su caso, además, el 39% de los consultados no expresó una opinión sobre su figura.

También tuvieron resultados negativos Cristina Fernández de Kirchner, con 30% de imagen positiva y 65% negativa, y Victoria Villarruel, con 24% favorable y 67% desfavorable.

La preocupación por la economía sigue en aumento

La encuesta también reflejó una mirada negativa sobre la situación económica. El 66% de los consultados consideró que la economía está peor que hace un año, mientras que el 33% sostuvo que está mejor.

La percepción sobre la economía personal también mostró un escenario complicado: el 67% afirmó que su situación empeoró respecto del año anterior. Además, el 59% cree que la economía estará peor dentro de los próximos doce meses, frente a un 37% que espera una mejora.

En cuanto a la gestión del Gobierno, el 58% evaluó negativamente la administración de Milei, mientras que el 40% la respaldó. Según el estudio, estos números se mantienen relativamente estables después del piso registrado en abril.

Por último, el costo de los servicios públicos aparece como la principal preocupación, mencionada por el 60% de los encuestados. Le siguen el temor a que los ingresos no alcancen para sostener el nivel de vida, con 59%, y la incertidumbre económica, con 58%.