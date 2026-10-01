Juicio por YPF: Burford Capital intenta revertir el fallo que favoreció a la Argentina

El fondo de inversión presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el juicio por la estatización de la petrolera.
El fondo de inversión Burford Capital, financista de las múltiples demandas contra la Argentina por la expropiación de YPF, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, este miércoles, cuando vencía el plazo para hacerlo, según informó la agencia Bloomberg y confirmó la Procuración argentina,.
Burford quiere revertir el fallo en segunda instancia que eximió a la Argentina de pagar US$ 16.100 millones más intereses por la supuesta violación al estatuto de YPF al momento de su estatización.
En este contexto, pidieron a la Corte Suprema que tome el caso, al considerar que el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos fue “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según una copia de la presentación, fechada este miércoles.
La presentación había sido anunciada por Burford el 27 de marzo pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska.
De esta forma, la Procuración del Tesoro de la Nación ya estuvo preparando la defensa argentina durante los últimos meses. En junio, a su vez, el plenario de la Cámara (en banc) rechazó un pedido para revisar el fallo.
Los jueces de segunda instancia Denny Chin y Beth Robinson -con la disidencia de José Cabranes- entendieron que Preska interpretó mal el derecho argentino, por lo que anuló su sentencia. Sin embargo, determinaron que la expropiación puso en peligro los derechos de propiedad en la Argentina.
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