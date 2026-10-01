Juicio por YPF: Burford Capital intenta revertir el fallo que favoreció a la Argentina

De esta forma, la Procuración del Tesoro de la Nación ya estuvo preparando la defensa argentina durante los últimos meses. En junio, a su vez, el plenario de la Cámara (en banc) rechazó un pedido para revisar el fallo.

Los jueces de segunda instancia Denny Chin y Beth Robinson -con la disidencia de José Cabranes- entendieron que Preska interpretó mal el derecho argentino, por lo que anuló su sentencia. Sin embargo, determinaron que la expropiación puso en peligro los derechos de propiedad en la Argentina.