En medio del escándalo $LIBRA, Milei partió hacia EEUU y se reúne con el FMI y Elon Musk/Por Candelaria de la Sota

No hay duda alguna de que el encuentro con Georgieva es fundamental en este momento de la economía argentina. De hecho, el propio Milei ha dicho que al acuerdo con el FMI “solo falta ponerle el moño”.

Además, Milei aprovechará este viaje para encontrarse con los representantes de otros organismos multilaterales de crédito que suelen ser un importante apoyo para la Argentina: el viernes a las 13 estará en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde brindará un discurso titulado “El modelo económico argentino” y luego, a las 15, se encontrará con el presidente del Banco Mundial (BM) , Ajay Benga.

El lado privado del "viaje oficial"

Pero lo cierto es que estos encuentros institucionales .así como su reunión con Elon Musk. le permitieron al Gobierno calificar este viaje como “oficial” ya que originalmente el periplo era para que el presidente participara de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) que se realizara en Washington el próximo sábado, y que tendrá como principal protagonista a Donald Trump, aunque también estarán otras personalidades políticas de la derecha, como la premier italiana Georgia Meloni, el líder de Vox, el español Santiago Abascal, el brasileño Eduardo Bolsonaro, y el presidente del partido francés Agrupación Nacional (ex Frente Nacional), Jordan Bardella, entre otros.

Lo que en principio no ocurrirá .salvo que la suerte lo acompañe a Milei. es una bilateral a solas con Donald Trump. Ocurre que a pesar de lo que soñaron en la Casa Rosada, desde la Casa Blanca no confirmaron la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos reciba en el salón Oval a su par argentino. Sin embargo, en el círculo intimo de Milei no pierden las esperanzas de que pueda darse un encuentro a solas entre el presidente argentino y su par estadounidense.

Javier Milei Donald Trump.jpg Si todo sale de acuerdo con lo previsto, Javier Milei y Donald Trump volverían a verse cara a cara en los próximos días.

Una comitiva reducida

En esta ocasión la comitiva que acompañará al presidente será muy acotada: en el avión presidencial solo viajaran junto a Javier Milei su hermana Karina (secretaria general de la Presidencia), el ministro de Economia, Luis “Toto” Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni, que en un primer momento se dijo que viajaría en avión de linea. En Washington los estará esperando el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.

Victoria Villarruel Senado Edgardo Kueider.jpg Victoria Villarruel habló luego de la sesión en la que se resolvió echar del Senado a Edgardo Kueider.

Victoria Viillarruel fue doblemente notificada del viaje presidencial

Mientras tanto aqui en Buenos Aires, la vicepresidenta Victoria Villarruel -que esta vez ha sido debidamente notificada- quedará al frente del Ejecutivo, razón por la cual senador Bartolome Abdala será quien presida la sesión del Senado prevista para el jueves por la tarde.

Esta previsto que se trate la eliminación de las PASO, y los proyectos de reincidencia, reiterancia y juicio en ausencia. Una agenda cargada (tanto en Buenos Aires como en Washington) en medio del temporal desatado por el escándalo de $Libra.