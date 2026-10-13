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Una familia necesitó $1.632.505 para no caer la pobreza en septiembre

Según el Indec, se debe al aumento del 1,7% de la Canasta Básica Total. Para no caer en la indigencia el mismo grupo familiar requirió de $ 738.690.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para no caer la pobreza en septiembre, según lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Mientras que el organismo oficial, el mismo grupo familiar, compuesto por dos adultos y dos niños de 6 y 9 años, requirió de $738.690 para no caer en la indigencia.

Por su parte, la CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 40,0% y de 38,7%, respectivamente, según los datos publicados por el Indec.

Indec: pobreza e indigencia.

Indec: pobreza e indigencia.

Cómo se mide la pobreza y la indigencia

La CBA se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

ADEMÁS: Una familia necesitó casi $1.700.000 para no caer en la pobreza en la Ciudad

Para determinar la CBT, se amplió la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar.

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