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"Esa mancha no se borra más": la crítica de Mayra Mendoza a Kicillof

La diputada provincial apuntó contra el gobernador bonaerense por haberse alejado del kirchnerismo y cuestionó el trato hacia municipios que no integran su espacio político.

La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta luego de las críticas de la diputada provincial Mayra Mendoza contra el gobernador Axel Kicillof, al que de manera indirecta trató de "desleal y desagradecido" con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Durante una entrevista en el streaming Sakura, Mendoza también cuestionó a los dirigentes que buscan diferenciarse del kirchnerismo y sostuvo que el vínculo con Cristina Fernández de Kirchner no puede ser desconocido por quienes formaron parte de ese espacio.

Todos tuvimos oportunidades (con CFK), algunos más que otros... Entonces hay una parte que yo no puedo entender, de deslealtad, desagradecimiento”, afirmó. Y agregó: “No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido”.

Mayra Mendoza cuestionó a Axel Kicillof por su construcción política dentro del peronismo.

Mayra Mendoza cuestionó a Axel Kicillof por su construcción política dentro del peronismo.

El cuestionamiento a la estrategia de Kicillof

Aunque no mencionó directamente al gobernador en ese tramo de la entrevista, sus declaraciones fueron interpretadas como una referencia a Kicillof, quien impulsa el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como espacio propio dentro del peronismo bonaerense.

Mendoza sostuvo que Kicillof llegó a la gobernación en 2019 y fue reelegido en 2023 bajo una estructura política de la que ella también forma parte, pero que posteriormente decidió avanzar con una construcción propia.

“Tomó la decisión de dividir al peronismo”, afirmó la legisladora. Según su planteo, esa situación también habría tenido consecuencias en la relación entre la Provincia y distintos municipios bonaerenses.

En ese sentido, puso como ejemplo a Quilmes, distrito que gobernó hasta 2023. Mendoza aseguró que durante sus últimos meses como intendenta tuvo dificultades para obtener respuestas de la administración provincial. “Lo llamaba como intendenta y no teníamos respuesta”, señaló.

El reclamo por las obras paralizadas

La diputada provincial criticó al gobernador bonaerense y habló de una división dentro del peronismo.

La diputada provincial criticó al gobernador bonaerense y habló de una división dentro del peronismo.

Durante la entrevista, Mendoza también se refirió a la situación de Quilmes y enumeró distintos proyectos que, según afirmó, permanecen paralizados.

Entre ellos mencionó más de 800 viviendas, una estación de tren y convenios para la construcción de escuelas que habían sido acordados entre el Estado nacional, la Provincia y el municipio.

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La ex intendenta vinculó parte de esta situación con la decisión del presidente Javier Milei "de desfinanciar la obra pública" y la deuda que mantiene la Nación con la Provincia que, según su cálculo, asciende a 15 billones de pesos.

El reclamo por las inundaciones

Mendoza también planteó la situación hídrica de Quilmes y señaló que el municipio enfrenta anegamientos vinculados tanto con las sudestadas del Río de la Plata como con los arroyos San Francisco y Las Piedras. La exintendenta explicó que el distrito creó mediante una ley una cuenca para abordar la problemática de ambos cursos de agua, aunque aseguró que el financiamiento provincial previsto para avanzar con las obras no llegó.

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