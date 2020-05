Fernanda Raverta: "Abriremos pronto las 201 sedes de la ANSES"

En "Modo Pandemia", como definió este momento crítico, la funcionaria brindó detalles de las soluciones para la difícil coyuntura a causa del coronavirus y los proyectos que ya evalúa para el organismo.

Mujer, trabajadora social y feminista. El nombramiento de Fernanda Raverta como titular de la ANSES rompió todos los moldes y paradigmas. Se trata de la primera en su género que se hace cargo de la dirección ejecutiva de una de las instituciones del Estado más importantes. Aunque le toca arrancar una muy difícil con la pandemia del coronavirus, desde la convocatoria del presidente Alberto Fernández hace dos semanas su cabeza no para de generar ideas y proyectar para adelante. "Inteligencia", "empatía", "solidaridad", "trabajo en equipo", "abrazar, acompañar y contener como política pública", "llegar a las vecinas y los vecinos", "que la vida de las personas sea mejor", son frases y conceptos que aparecen cuando habla. No es una tecnócrata, su mirada está puesta en que todas las personas son sujetos de derechos y jamás números estadísticos. Ahora se enfoca con pasión en terminar de pagar la primera vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia (EFI) y diseña la segunda ronda. Clava el objetivo en que el aumento jubilatorio para junio supere la inflación. Y dispuso que se empiece a trabajar a puertas cerradas en las 201 sucursales del país para abrirlas a la gente en poco tiempo y que no se dilaten más los trámites pendientes.