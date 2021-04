“Ayer (por el miércoles) leía un imbécil que me llamaba dictador, ¿Cuál es la dictadura que estoy ejerciendo? ¿cuidar a la gente, decirles que tengan cuidado? ¿alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona”, manifestó el primer mandatario en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre a quién iban dirigidas las críticas, el presidente aseguró que “son un montón de dirigentes” que los que dicen que toma las medidas "para evitar las PASO".

"¡Pero, por favor! ¿Cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?”, señaló, y agregó: "Cuando la historia se escriba yo quiero que me pongan del lado de la gente que cuida la gente de los argentinos. Si pierdo una elección, la pierdo. Pero duermo tranquilo".

En el mismo sentido, expresó: "Me importa que los argentinos dejen de contagiarse, que no se muera más gente en una pandemia que está afectando al mundo entero".

“¿Ustedes piensan que yo quiero estar en un país donde la economía caiga, la pobreza crezca y el trabajo falte? Realmente hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer esas cosas", remarcó.

En tanto, se refirió también a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien esta mañana aseguró no estar de acuerdo con algunas medidas del decreto del Poder Ejecutivo pero de todos modos cumplirán con lo que diga.

“No siento que hayamos tenido diferencias, creo que nos pusimos de acuerdo. No sé si le gusta más o menos, pero lo que sí estamos viendo, y cuando hablo conmigo lo compartió, es que la circulación nocturna, como convoca al vínculo social, tiene un efecto muy perjudicial a la hora de los contagios”, expresó Fernández.

"Por eso se ha cerrado la nocturnidad en todo el mundo, no es que se me ocurrió a mí. Creo que nos entendimos: después de las 12 de la noche no puede haber gente paveando por las calle o en reuniones callejeras", insistió el jefe de Estado.