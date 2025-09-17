Fernando Espinoza instó a defender el derecho a la educación de los jóvenes

"Este 17 de septiembre, una multitud de jóvenes salió a las calles para defender una Argentina inclusiva, porque la educación es un derecho de todas las argentinas y los argentinos y hay que defenderla”, destacó Espinoza.

En este contexto, el Intendente le pidió al presidente Milei que “reflexione y haga el esfuerzo por entender lo que significó el resultado de la elección bonaerense”, donde el Peronismo tuvo una amplia victoria en La Matanza.

Contra el ajuste a los más desprotegidos

Además, el dirigente peronista criticó el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo: “Es un presupuesto que sigue ajustando a los más desprotegidos”.

La concentración tuvo lugar en la Plaza de los Dos Congresos y se enmarcó también en otros reclamos como el rechazo al veto de la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica (Ley Garrahan).

“Nosotros vinimos a repudiar los vetos de Milei y a apoyar con mucha fuerza a nuestros jubilados y jubiladas, a los médicos y el personal de salud del Garrahan, y a exigir la atención inmediata de las necesidades en discapacidad; al igual que a las y los trabajadores, los emprendedores, los productores, los docentes, los estudiantes, los que viven de changas y los desocupados totales, que ven a un Presidente que dibuja un futuro mejor para dentro de tres meses, haciendo lo mismo.”, resaltó Fernando Espinoza.

“Milei tiene que cambiar el rumbo. La voz de las urnas fue clara y no es con dibujos contables que mejorará la vida de la gente”, afirmó el intendente de La Matanza, y por último le pidió al presidente que “no piense en las felicitaciones del FMI y piense en generar trabajo y cuidar a los más débiles”