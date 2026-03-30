Manuel Adorni escrituró el departamento de Caballito por US$230.000: cómo lo compró

El jefe de Gabinete adquirió en noviembre la vivienda ubicada en la calle Miró. La modalidad de financiamiento despierta interrogantes. Qué indican los registros de la propiedad inmueble.
A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar bajo la lupa. Según los registros de la propiedad inmueble, el jefe de Gabinete compró en noviembre pasado un departamento en el barrio de Caballito, mediante una modalidad de financiamiento que ya despierta interrogantes: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.
El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas de Caballito. Se trata de una unidad de casi 200 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de US$230.000, de los cuales Adorni y su esposa Bettina Angeletti habrían abonado una parte en efectivo, financiando el resto.
Ahora bien, lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por US$200.000 con dos personas físicas. Estas particulares habían adquirido el departamento apenas meses antes, en abril de 2025. La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado Jefe de Gabinete por parte del presidente Javier Milei.
Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.
Los registros oficiales también consignan otros inmuebles vinculados a la familia: un departamento en Parque Chacabuco, otro en Parque Avellaneda y una propiedad en Morón, estas dos últimas viviendas a nombre de la esposa del funcionario.
Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.
Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario reiteró en distintas entrevistas que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia.
Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, aparece en el Registro de la Propiedad Inmueble como acreedora del 50% de un préstamo no bancario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, de 64 años.
"¿Usted conoce a Manuel Adorni?", fue la consulta del periodista del diario La Nación. "No, la verdad que no", respondió Viegas. "¿Alguna vez le cedió dinero en forma de hipoteca?", repreguntó el periodista. "Ay, no, no, no. Gracias", dijo la jubilada antes de colgar el portero.
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