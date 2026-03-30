Manuel Adorni escrituró el departamento de Caballito por US$230.000: cómo lo compró

Los registros oficiales también consignan otros inmuebles vinculados a la familia: un departamento en Parque Chacabuco, otro en Parque Avellaneda y una propiedad en Morón, estas dos últimas viviendas a nombre de la esposa del funcionario.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario reiteró en distintas entrevistas que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia.

Quiénes son las dos mujeres que le prestaron US$200.000 a Adorni

Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, aparece en el Registro de la Propiedad Inmueble como acreedora del 50% de un préstamo no bancario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, de 64 años.

"¿Usted conoce a Manuel Adorni?", fue la consulta del periodista del diario La Nación. "No, la verdad que no", respondió Viegas. "¿Alguna vez le cedió dinero en forma de hipoteca?", repreguntó el periodista. "Ay, no, no, no. Gracias", dijo la jubilada antes de colgar el portero.