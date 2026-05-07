Financiamiento universitario: suspenden una cautelar por pedido del Gobierno

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que regirá hasta que resuelva la Corte Suprema.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, informó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que deja en suspenso su aplicación hasta que se expida la Corte Suprema.
Según el comunicado oficial, la presentación se realizó en el marco de la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN - PEN - DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” (CAF 039475/2025), relacionada con una medida cautelar sobre la Ley N° 27.775.
La cartera indicó que el recurso fue presentado contra la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara y que incluyó el pedido de efecto suspensivo, que fue concedido por el tribunal.
De acuerdo con el texto difundido por el Ministerio de Capital Humano, la decisión judicial implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva.
El comunicado recordó además que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, debido a que su aplicación “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.
Por último, el Gobierno nacional ratificó “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y de asignación eficiente de los recursos del Estado.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, convocó junto a gremios docentes, no docentes y estudiantes a la marcha federal universitaria del próximo 12 de mayo para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede del CIN, Bartolacci sostuvo que “hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6%” y advirtió que esa situación “afecta seriamente el desarrollo” de las actividades académicas y científicas.
Las autoridades universitarias remarcaron que la situación “más urgente y dramática” es la pérdida salarial del personal docente y no docente y la falta de actualización de los programas de asistencia estudiantil.
En este contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le respondió al Ministerio de Capital Humano y ratificó que la partida para los hospitales universitarios continúa sin ser asignada ni ser transferida.
Mendiante un comunicado, manifestaron que lo emitido por la cartera comandada por Sandra Pettovello “confirma, en los hechos" el planteo que realiza la UBA “respecto del financiamiento”.
“El propio Ministerio reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo”, señalaron las autoridades.
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