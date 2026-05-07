La Corte Suprema rechazó el per saltum del Gobierno por la reforma laboral

El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por la Casa Rosada y dejó el conflicto judicial en manos del fuero administrativo.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal resolviera de manera directa la constitucionalidad de la reforma laboral aprobada por el Congreso, en una decisión frmada por los tre sintegrantes del másximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La Corte consideró “inadmisible” el recurso impulsado por la Procuración del Tesoro, al tiempo que fuentes judiciales señalaron que el planteo era “inoficioso” porque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya había resuelto enviar el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal.
El Gobierno había presentado el recurso el 16 de abril, luego de que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda declarara la inconstitucionalidad de 81 artículos de la ley de modernización laboral y suspendiera su aplicación mediante una medida cautelar.
Sin embargo, la Cámara del Trabajo revocó posteriormente esa resolución, restituyó la vigencia de la reforma y determinó que la causa debía pasar al fuero Contencioso Administrativo. Ese cambio de competencia fue clave para que la Corte descartara el salto de instancia solicitado por la Casa Rosada.
En el fallo, los jueces sostuvieron que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar la intervención directa del máximo tribunal mediante un recurso extraordinario.
Desde la CGT cuestionaron la postura de la Corte y ratificaron que el expediente debería tramitar en el fuero laboral. La central obrera sostiene que el conflicto involucra derechos laborales específicos y no cuestiones administrativas del Estado.
La disputa judicial todavía no está cerrada. La Cámara del Trabajo debe resolver recusaciones presentadas por la CGT contra dos magistrados que habían otorgado efecto suspensivo a la apelación impulsada por el Gobierno nacional.
El rechazo de la Corte representa un revés para la estrategia judicial de la Casa Rosada, que considera la reforma laboral como uno de los ejes centrales de su programa económico. Mientras tanto, el conflicto seguirá abierto en las instancias inferiores y podría volver más adelante al máximo tribunal.
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