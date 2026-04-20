Fuerte controversia entre China y los Estados Unidos por la relación comercial con Argentina

La declaración también sumó datos sobre la presencia económica de Estados Unidos en China: indicaron que actualmente funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que “supera los 1,2 trillones de dólares” y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%.

Además, señaló que la gran mayoría de esas firmas adelantaron que “continuarán operando en China”, y que muchas de ellas incluso “están ampliando sus inversiones”.

“Estados Unidos no puede aplicar su política de ‘América Primero’ y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China”, siguió.

Y cerró: “Aconsejamos a las personas interesadas que reconozcan la corriente principal del mundo actual. En lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la ‘amenaza china’, sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de la Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.

Estados Unidos es el principal socio financiero de Argentina, de hecho, le prestó US$ 2.400 millones de dólares antes de las elecciones legislativas del año pasado, al tiempo que China es el segundo socio comercial del país.