Gendarme con parche libertario: Milei puso "Me Gusta" en redes, Bullrich lo quiere sancionar

En medio de los incidentes por los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, se difundió en redes sociales la imagen de un gendarme, que llevaba puesto un parche con la bandera de Gadsden, símbolo de origen estadounidense vinculado a la derecha y que los libertarios utilizan para identificarse.

milei.jpg

Por su parte, los trols oficialistas celebraron al gendarme y el presidente Javier Milei, que se mantuvo al margen del debate de la ley Bases, le dio RT a varios de esos mensajes, a pesar de que es ilegal lo que el efectivo hizo, por lo que podría ser sancionado.

Cuando el gendarme se dio cuenta que estaba siendo enfocado por las cámaras de C5N, comenzó a tapar el símbolo con sus manos. Y es que por el uso del parche, el uniformado podría ser sumariado y sancionado.

BULLRICH ANTICIPÓ QUE LO SANCIONARÁN

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó que sancionarán al efectivo queportó un parche de un símbolo libertario en su uniforme reglamentario: “Esta actitud en un miembro de la fuerza tiene una actuación administrativa”.

“Cualquier miembro de la fuerza de seguridad que tenga un distintivo que no pertenezca a la fuerza, y sea partidario, tiene una actuación administrativa”, aseguró la ministra en declaraciones brindadas en la puerta de su domicilio cuando partía hacia la reunión de Gabinete que se desarrolló esta mañana en Casa Rosada.

QUÉ SIGNIFICA EL PARCHE QUE USÓ EL GENDARME

La bandera de Gadsden es un símbolo con origen en la historia estadounidense, que adquirió nuevos matices en el contexto actual. Está bandera de color amarillo, con una serpiente cascabel como logotipo, representa la frase "Dont tread on me", que significa "no me pises".

Diseñada por Christopher Gadsden en 1775, esta bandera incorporó la idea de Benjamin Franklin de utilizar una serpiente como símbolo. Originalmente, representaba las luchas de Estados Unidos contra fuerzas externas, pero con el tiempo, su significado evolucionó de manera significativa.

Su presencia se ha extendido más allá de los límites políticos, pasó por el Cuerpo de Marines, la Marina estadounidense, el equipo nacional de fútbol masculino y una franquicia de la Major League Soccer (MLS). Incluso fue tendencia comercial en 2006, cuando Nike y el equipo de fútbol Philadelphia Union la utilizaron en sus campañas.

Sin embargo, es en el ámbito político donde la bandera ha cobrado un nuevo y poderoso significado. El movimiento republicano del Tea Party, conocido por su postura firme contra los impuestos, la adoptó como símbolo de resistencia contra lo que perciben como una opresión gubernamental.

La bandera se ha convertido en un ícono en protestas contra la regulación de armas y las medidas para controlar la pandemia del coronavirus en 2020. En 2023 hizo presente en la victoria electoral de Javier Milei, y no sería raro verla en la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos.