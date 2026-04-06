Gobierno: aprueba inversión millonaria de Rio Tinto para ampliar la producción de litio

La inversión total declarada asciende a US$ 251.321.494.

La minera Rio Tinto continúa expandiendo su actividad en el país. Recientemente, concretó su primera exportación desde Salta, con destino a Asia, opera en tres provincias y proyecta nuevas inversiones en el corto plazo.

el-gobierno-aprobo-el-sexto-proyecto-rigi-explotacion-litio El cronograma establece que las obras se extenderán hasta fines de 2026.

Incentivos y objetivos

El RIGI busca generar condiciones favorables para grandes proyectos, con beneficios fiscales y regulatorios. Desde el Gobierno sostienen que estas iniciativas pueden impulsar el crecimiento económico, aumentar las exportaciones y generar empleo en las regiones productivas.