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Gobierno: aprueba inversión millonaria de Rio Tinto para ampliar la producción de litio

El Gobierno habilitó un proyecto por US$ 251 millones en Catamarca, lo que permitirá ampliar la producción y reforzar el rol del país en el mercado global del litio

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de atracción de inversiones al aprobar el ingreso de un proyecto de litio al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa por más de US$ 251 millones que se desarrollará en en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, uno de los principales polos de producción del país.

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El cronograma establece que las obras se extenderán hasta fines de 2026.

El cronograma establece que las obras se extenderán hasta fines de 2026.

El plan permitirá ampliar la capacidad productiva del proyecto Fénix, con un aumento de 9.500 toneladas anuales de carbonato de litio y las obras incluyen nuevas instalaciones industriales y mejoras en infraestructura energética.

Plazos y ejecución

Según el cronograma oficial, la construcción se extenderá hasta noviembre de 2026, mientras que la producción comenzaría a escalar a partir de julio.

La inversión total declarada asciende a US$ 251.321.494.

ADEMÁS: El Gobierno otorgó un anticipo financiero a provincias aliadas

La minera Rio Tinto continúa expandiendo su actividad en el país. Recientemente, concretó su primera exportación desde Salta, con destino a Asia, opera en tres provincias y proyecta nuevas inversiones en el corto plazo.

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El cronograma establece que las obras se extenderán hasta fines de 2026.

El cronograma establece que las obras se extenderán hasta fines de 2026.

Incentivos y objetivos

El RIGI busca generar condiciones favorables para grandes proyectos, con beneficios fiscales y regulatorios. Desde el Gobierno sostienen que estas iniciativas pueden impulsar el crecimiento económico, aumentar las exportaciones y generar empleo en las regiones productivas.

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