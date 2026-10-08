Góndolas: un mismo producto puede salir hasta 9,2% más según el supermercado

Detrás de Frutas y verduras se ubicaron las categorías de Comidas preparadas con una brecha del 5,8%, Carnes con un 3,9% y Almacén con un 3,7%.

En el extremo opuesto, los rubros que mostraron precios más homogéneos entre competidores fueron Farmacia (1,8%), Electro (2,1%) y Panadería (2,4%), áreas donde la búsqueda de ofertas arroja variaciones sensiblemente menores para el consumidor.

El indicador Pulso Regional de Precios refleja las variaciones de costo causadas por factores como la logística, la concentración de la oferta comercial y el poder adquisitivo local. La Patagonia se consolidó nuevamente como la región más cara de la Argentina, registrando en promedio un costo 3,4% superior a la media nacional.

La zona patagónica resultó ser la más costosa en 6 de las 18 categorías analizadas, sobresaliendo los sobrecostos en Golosinas (+16,1%), Frescos (+9,7%) y Bebidas (+7,9%). Asimismo, la región se ubicó como la más encarecida en 61 de los últimos 64 meses estudiados.

En el polo opuesto, el Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se posicionaron como las plazas más económicas del país, pagando un -5,5% y un -5,2% por debajo del promedio nacional, respectivamente. La dispersión regional promedio entre todas las categorías de la canasta alcanzó un 11,3%.

Este mes, el estudio incorporó una modificación importante: la canasta utilizada para elaborar el índice pasó de 2.142 a 12.190 productos, casi seis veces más que en la medición anterior. La nueva selección abarca 18 categorías, incluye los 30 componentes de la Canasta Básica Alimentaria del INDEC y suma nuevos rubros como electrodomésticos y productos vendidos en estaciones de servicio.

Para septiembre, el cálculo se realizó sobre 11.478 productos observados en 2.940 sucursales de 18 cadenas, con presencia en las 24 jurisdicciones y las seis regiones del país.

La Universidad de San Andrés también advirtió que la cantidad de supermercados que informa precios al sistema SEPA puede variar cada mes, por lo que parte de los cambios entre mediciones puede deberse a modificaciones en la muestra y no necesariamente a movimientos de precios.