Cristina: expresidente del Comité de la ONU reveló qué puede pasar con su condena

El jurista argentino Fabián Salvioli, quien presidió el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2018, explicó los alcances de una decisión de ese órgano internacional.
El jurista Fabián Salvioli aseguró este jueves que un fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “es vinculante” para la Justicia argentina, aunque aclaró que ese órgano internacional no va a resolver si la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “es culpable o inocente”, en el marco de la Causa Vialidad.
El jurista, que fue presidente del Comité dependiente de la ONU en 2018, formuló estas declaraciones a Radio Rivadavia, consultado sobre la presentación que los abogados de la ex mandataria presentaron pidiendo que sea rehabilitada para ocupar cargos públicos y liberada se su prisión domiciliaria.
“El Comité no puede declarar que Cristina Kirchner es inocente ni que es culpable, lo que puede decir es si la actuación del Estado ha sido o no violatoria de un instrumento jurídico que es vinculante para la Argentina como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, aseveró.
Salvioli advirtió que “el parámetro de arbitrariedad del Comité es muy alto”, y recalcó que para que tome una decisión “tiene que existir una arbitrariedad muy manifiesta, porque si no estaría actuando como un órgano revisor de instancias judiciales nacionales y eso no corresponde”.
“Las decisiones del Comité se consideran recomendaciones, pero se entiende que son vinculantes”, dijo y puntualizó que “al ser la última instancia en la cual un órgano decide sobre los derechos de una persona, lo lógico es que sea considerado vinculante, porque un Estado no puede ser juez y parte”.
Agregó que “los requisitos formales de la presentación ante el Comité” presentado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego “están cumplidos, pero la sustancia tiene que ser evaluada por este órgano que está compuesto por 18 personas expertas e independientes, que actúan a título personal y no reciben instrucciones de ningún Estado”.
Para el jurista el Pacto es “un tratado que forma parte de la propia Constitución Nacional”, por lo cual si no se cumplen las decisiones del Comité “el Estado claramente incurre en ilicitud internacional y entra en un desprestigio muy grande para el país”.
Salvioli explicó que cuando presidió el Comité se decidió, por ejemplo, “conmutar condenas a muerte impuestas en juicios injustos”, y dijo que el organismo “puede revisar el juicio o solicitar la anulación cuando hay una arbitrariedad escandalosa y consecuentemente la reparación lógica, que es la puesta en libertad”.
“Argentina tiene, en democracia, una tradición de cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales”, aseveró.
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