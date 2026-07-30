Cristina: expresidente del Comité de la ONU reveló qué puede pasar con su condena

“Las decisiones del Comité se consideran recomendaciones, pero se entiende que son vinculantes”, dijo y puntualizó que “al ser la última instancia en la cual un órgano decide sobre los derechos de una persona, lo lógico es que sea considerado vinculante, porque un Estado no puede ser juez y parte”.

Agregó que “los requisitos formales de la presentación ante el Comité” presentado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego “están cumplidos, pero la sustancia tiene que ser evaluada por este órgano que está compuesto por 18 personas expertas e independientes, que actúan a título personal y no reciben instrucciones de ningún Estado”.

Para el jurista el Pacto es “un tratado que forma parte de la propia Constitución Nacional”, por lo cual si no se cumplen las decisiones del Comité “el Estado claramente incurre en ilicitud internacional y entra en un desprestigio muy grande para el país”.

Salvioli explicó que cuando presidió el Comité se decidió, por ejemplo, “conmutar condenas a muerte impuestas en juicios injustos”, y dijo que el organismo “puede revisar el juicio o solicitar la anulación cuando hay una arbitrariedad escandalosa y consecuentemente la reparación lógica, que es la puesta en libertad”.

“Argentina tiene, en democracia, una tradición de cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales”, aseveró.