Milei anunciará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente anticipará esta noche los principales lineamientos de la reforma del BCRA y, según trascendió, apuntará con dureza contra la clase política.
El presidente Javier Milei anunciará este jueves a las 20:00 por Cadena Nacional los principales ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con un mensaje centrado en la independencia de la autoridad monetaria y fuertes críticas a la clase política.
El anuncio, que se extenderá por unos 20 minutos, llega tras semanas de anticipos del mandatario sobre la necesidad de blindar al Banco Central frente al poder de turno.
El Presidente estructurará su exposición sobre pilares centrales para modificar el funcionamiento de la entidad y algunos hicieron saber que será “duro" contra los políticos que abusaron del Banco Central.
La propuesta establece que el único mandato del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, prohíbe de manera taxativa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro, reforma el régimen de reservas internacionales para que sean propiedad exclusiva del BCRA sin que el Poder Ejecutivo pueda disponer de ellas y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria que limite la emisión.
Además, Milei propondrá que la violación de la independencia del Banco Central constituya un delito con pena de prisión para el directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo y los legisladores que avalen ese tipo de decisiones.
El jefe de Estado cerrará la cadena nacional con un mensaje dirigido a la dirigencia política, al sostener que el Banco Central dejó de ser una institución de Estado para convertirse en “botín de la casta” y planteará que la reforma definirá si la Argentina recupera una autoridad monetaria independiente o mantiene un esquema de emisión y crisis.
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