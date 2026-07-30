Milei anunciará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Además, Milei propondrá que la violación de la independencia del Banco Central constituya un delito con pena de prisión para el directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo y los legisladores que avalen ese tipo de decisiones.

El jefe de Estado cerrará la cadena nacional con un mensaje dirigido a la dirigencia política, al sostener que el Banco Central dejó de ser una institución de Estado para convertirse en “botín de la casta” y planteará que la reforma definirá si la Argentina recupera una autoridad monetaria independiente o mantiene un esquema de emisión y crisis.