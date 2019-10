De acuerdo con los expertos, es posible que los índices que presentó hoy el Indec se mantengan con alzas similares en los próximos meses como consecuencia de la corrida cambiaria de agosto. Además, en diálogo con POPULAR, aseguran que en materia económica no hay razones para creer que pueda haber otra depreciación de la moneda tras las elecciones de octubre

Los índices que arrojó esta tarde el Indec estuvieron dentro de lo que estimaban las consultoras económicas, pero eso no quiere decir que sean cifras deseables. La inflación que se acumuló en septiembre no es solo consecuencia de la devaluación que aconteció tras las PASO; el fenómeno también se debe a lo que los especialistas denominan pass through. Es decir que no solo subieron (y subirán) aquellos bienes y servicios en los que repercute el dólar sino también aquellos en los que no. Y no es algo propio de la incertidumbre que atraviesa el país en múltiples aspectos; la divisa norteamericana siempre oficia como formador de precios en Argentina.