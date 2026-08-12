Inocencia Fiscal II: LLA logró dictamen tras excluir del régimen a los funcionarios

La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.

El dictamen establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.