Inocencia Fiscal II: LLA logró dictamen tras excluir del régimen a los funcionarios

La iniciativa establece un esquema diferenciado para quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años. Podría ser tratada el próximo 26 de agosto en el recinto de Diputados.
La Libertad Avanza (LLA) alcanzó este miércoles en la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal II, que tuvo una modificación clave para lograr el respaldo de los aliados, con la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios de este régimen.
El oficialismo obtuvo 44 firmas. Además de sus 32 diputados, suscribieron cuatro del Pro, dos de la UCR, dos de Innovación Federal, uno del MID, uno de Independencia, uno de Producción y Trabajo y otro de Provincias Unidas -en disidencia-. El titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, anunció que había dictamen sobre 75 diputados presentes.
El proyecto quedó en condiciones de llegar al recinto de Diputados el próximo 26 de agosto.
Uno de los principales cambios incorporados al dictamen surgió a partir de las propuestas de los sectores dialoguistas. El oficialismo aceptó una de las modificaciones centrales ratificadas por el plenario: la exclusión total e incondicional de los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones de inocencia fiscal.
La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.
El dictamen establece un marco de reducción automática de sanciones y armonización con el Régimen Penal Tributario, entre las que se contempla una reducción del 25% en multas formales aplicables a las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
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