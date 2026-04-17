Intendentes estudian denunciar a Caputo por malversación tras reclamar fondos al Gobierno

De acuerdo con el análisis técnico de la FAM, durante el último año el Estado recaudó alrededor de 3,5 billones de pesos para ese fideicomiso. De ese total, estiman que cerca del 80% corresponde al mantenimiento de rutas y, dentro de esa porción, otro 80% debería haberse destinado a obras viales.

En ese marco, los intendentes sostienen que Vialidad Nacional debería haber recibido aproximadamente 2,25 billones de pesos, pero, según datos oficiales, solo se transfirieron 1,2 billones. La diferencia, calculada en 1,15 billones de pesos, habría sido desviada a otros fines, lo que constituye la base de la posible denuncia por malversación.

Los intendentes denuncian que Luis Caputo esta reteniendo el dinero del impuesto a los combustibles

Argentina-Luis-Caputo-914x514 Hace dias el ministro defendió la política económica del gobierno y cuestionó críticas.

Desde la FAM afirmaron que parte de esos recursos se habría utilizado en operaciones financieras. “El ministro Caputo está reteniendo dinero del impuesto a los combustibles que debe ser utilizado para la red vial. Ese dinero se destina a la especulación financiera, con emisión y pago de bonos, compra de dólares y favorecer el carry trade”, señaló una intendenta tras la reunión.

La discusión se llevó adelante en la sede de la Federación, que reúne a más de 500 jefes comunales de todo el país. El encuentro fue encabezado por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, junto a representantes de distintos espacios políticos, quienes coincidieron en avanzar en el plano judicial si no hay una convocatoria urgente del Gobierno.

En paralelo, en ámbitos oficiales trascendió preocupación por el posible avance de denuncias en Comodoro Py, donde, según indicaron, ya se investigan maniobras similares vinculadas al uso de fondos públicos.

El documento presentado ante el Ministerio de Economía también señala que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se recaudaron 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles, sin que esos recursos se hayan destinado a obras viales ni a reducir el precio de los combustibles.

“Es evidente que se están desviando fondos que pertenecen a los ciudadanos hacia actividades de especulación financiera”, afirmaron desde la FAM. Los intendentes insistieron en la necesidad de abrir una instancia de diálogo con el Gobierno nacional para revertir la situación, aunque advirtieron que, de no ser escuchados, avanzarán con la denuncia en la Justicia.