Interna libertaria: Lemoine y Gordo Dan se cruzaron en redes

La respuesta de Parisini, uno de los principales referentes de la estructura digital oficialista y líder de "Las Fuerzas del Cielo", no tardó en llegar. Con un tono irónico pero implacable, el streamer desmintió a la legisladora utilizando herramientas de archivo digital para demostrar que el tuit sí existió antes de ser borrado.

"Como no saben de redes, no saben que en web.archive.org se hace back up de todo, Lilia. Acá está el tweet donde anunciaron a Mahiques una semana antes. Ya lo guardé para evitar que suceda lo que estás intentando que suceda. Abrazo grande, Li.", la cruzó el Gordo Dan, dejando en claro que el rastro de la filtración ya estaba blindado.

Lejos de retroceder, Lemoine redobló la apuesta con una réplica que combinó chicanas hacia la obsesión digital de los "tuiteros" de Santiago Caputo y una llamativa sugerencia para resolver las diferencias políticas de manera física.

"24/7 guardando tuits por las dudas... Bueno, igual se pueden obtener los datos originales de la cuenta. Se terminarían todas las dudas", arrancó la diputada, minimizando el archivo.

Sin embargo, el tramo más polémico de su descargo llegó al cuestionar la magnitud que el propio entorno libertario le dio al escándalo. "Igualmente PONELE que sea de Menem... ¿da para hacer un escándalo a cielo abierto para que lo levanten todos los medios? Si yo tuviera pene estaría cagándome a piñas en vez de hacer esto. Ustedes que pueden, HÁGANLO. Es más saludable", sentenció sin filtro.

El enfrentamiento entre las distintas tribus de La Libertad Avanza no es nuevo. En los últimos meses, las disputas entre el armado digital vinculado a Caputo y los dirigentes alineados con Karina Milei quedaron expuestas en redes, con acusaciones cruzadas, chicanas públicas y pases de factura.

Uno de los antecedentes más fuertes se produjo luego de que la Justicia citara a indagatoria a once usuarios de redes sociales por presuntas amenazas contra Sebastián Pareja, dirigente cercano a la secretaria general de la Presidencia. Ese caso volvió a tensar la relación entre los sectores internos del oficialismo.