Javier Milei encabeza en Tucumán la vigilia por el Día de la Independencia

A la medianoche, fecha del 210º aniversario de la Independencia argentina, comenzó la cadena nacional con el himno nacional y, luego, continuará con las palabras de Milei. Se prevé que el discurso dure alrededor de 20 minutos. Una alocución en la que resaltará la importancia de la fecha y convocará a los gobernadores presentes a que acompañen su paquete de reformas para lo que resta de su mandato.

Victoria Villarruel dirá presente en el acto en Tucumán. ¿Se cruzará con Javier Milei?

En torno a dicho paquete, la mesa política del oficialismo se reunió este miércoles para intercambiar análisis del estado de los proyectos. Si bien la ley de Zonas Frías y Reforma Electoral contiene prioridad, la gestión libertaria pretende avanzar en el Parlamento con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado.

Durante el encuentro en Casa Rosada se habló también de las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.