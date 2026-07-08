Con Karina Milei, se volvió a reunir la mesa política del Gobierno

Con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con la presencia de Karina Milei, entre otros funcionarios, se trató la agenda parlamentaria.
La mesa política del Gobierno volvió a entrar en funciones con el primer encuentro con Diego Santilli como Jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni , junto con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Durante el encuentro de este miércoles se ratificó que este espacio de coordinación tendrá una "periodicidad semanal", con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria, de acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales ni bien finalizó el cónclave tras casi dos horas.
Los representantes de ambas cámaras del Congreso repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
Entre ellos, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.
Hubo tiempo para que hable el ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. En ese marco, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo.
Además se informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.
Junto a Santilli, Karina Milei; y Luis Caputo; estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
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