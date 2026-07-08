Con Karina Milei, se volvió a reunir la mesa política del Gobierno

Karina Milei encabezó un encuentro.

Hubo tiempo para que hable el ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. En ese marco, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo.

Además se informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.

Junto a Santilli, Karina Milei; y Luis Caputo; estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.