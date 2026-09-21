Javier Milei viaja a EE.UU. para exponer en la ONU: cuáles serán los ejes del discurso

Milei verá al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante su viaje a Nueva York.

Los ejes del discurso de Mile en la ONU

El mensaje del mandatario se enfocará en el rol de la ONU, la necesidad de que no avance en regulaciones en materia de Inteligencia Artificial (IA) y la política que encaró con respecto a las Islas Malvinas.

El jefe de Estado piensa destacar el reclamo de la Argentina por el archipiélago en manos del Reino Unido e insistir en que la ONU sea garante de los procesos de paz y que abandone la burocracia que construyó en los últimos años.

Algunas de las líneas que redactó y trascendieron en las últimas horas plantean lo siguiente: “Hoy quiero hablarles de tres cuestiones: primero, aquello que este organismo debió hacer y no hizo; segundo, aquello que no debió hacer e hizo de todas formas, y tercero, su posición ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial”.

Javier Milei brindará su tercer discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Luego del discurso, Milei expondrá en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). Además, mantendrá una mesa de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y un grupo de empresarios para analizar oportunidades de inversión en Argentina. La jornada concluirá a las 19:30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

En tanto, el jueves disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino. La partida del vuelo de regreso hacia la Argentina está programada para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30.