Javier Milei viaja a EE.UU. para exponer en la ONU: cuáles serán los ejes del discurso

El Presidente partirá este lunes por la noche desde Aeroparque. El miércoles hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las claves de su mensaje.
El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Nueva York, donde expondrá en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Su discurso genera expectativa en medio de las tensiones con el Reino Unido por el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, el líder de La Libertad Avanza partirá en vuelo a las 23 desde Aeroparque. En su agenda de actividades figura un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aunque todavía no fueron confirmados el día y el horario.
Después de arribar el martes por la mañana a Nueva York, Milei disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio “Ohev Yisrael”. Y una vez finalizado ese evento, mantendrá una reunión de trabajo con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal.
El punto central de su 18° viaje a Estados Unidos desde que llegó a la Casa Rosada tendrá lugar el miércoles, a las 12, cuando expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El mensaje del mandatario se enfocará en el rol de la ONU, la necesidad de que no avance en regulaciones en materia de Inteligencia Artificial (IA) y la política que encaró con respecto a las Islas Malvinas.
El jefe de Estado piensa destacar el reclamo de la Argentina por el archipiélago en manos del Reino Unido e insistir en que la ONU sea garante de los procesos de paz y que abandone la burocracia que construyó en los últimos años.
Algunas de las líneas que redactó y trascendieron en las últimas horas plantean lo siguiente: “Hoy quiero hablarles de tres cuestiones: primero, aquello que este organismo debió hacer y no hizo; segundo, aquello que no debió hacer e hizo de todas formas, y tercero, su posición ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial”.
Luego del discurso, Milei expondrá en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). Además, mantendrá una mesa de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y un grupo de empresarios para analizar oportunidades de inversión en Argentina. La jornada concluirá a las 19:30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.
En tanto, el jueves disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino. La partida del vuelo de regreso hacia la Argentina está programada para las 21, estimándose su arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30.
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