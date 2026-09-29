Javier Milei viaja a París por la Argentina Week: su mensaje a los inversores franceses

El Presidente partirá este martes por la noche y encabezará un evento para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el país. Cuál será su agenda y qué gobernadores lo acompañarán a la capital francesa.
El presidente Javier Milei viajará este martes por la noche a París para encabezar la Argentina Week. Un encuentro que reunirá a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas para presentar las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece el país.
La jornada central será el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bajo el eje “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. El líder de La Libertad Avanza pronunciará las palabras centrales del evento y, luego, mantendrá un encuentro privado con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.
El programa incluirá una apertura sobre la transformación macroeconómica del país y paneles sobre energía, minería, agro, retail, salud y biotecnología, además de un panel estratégico sobre el escenario internacional y una exposición sobre desregulación y transformación de la Argentina.
Participarán funcionarios del Gabinete y referentes empresariales argentinos, franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.
La lista de gobernadores estará integrada por Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Previo al viaje a Francia para asistir a la Argentina Week, el Presidente envió un mensaje a los hombres de negocios de ese país. “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina”, afirmó en diálogo con el medio Le Point.
Durante la entrevista, cuya primera parte se conoció este martes, el libertario arremetió contra la oposición por cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, aseveró y agregó: “No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894.”
"¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”, sostuvo.
comentar