Javier Milei viaja a París por la Argentina Week: su mensaje a los inversores franceses

La lista de gobernadores estará integrada por Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

"Si detestan a Francia, voten por la izquierda y la extrema izquierda", afirmó Milei en la entrevista con el medio Le Point.

El mensaje de Milei a los inversores franceses

Previo al viaje a Francia para asistir a la Argentina Week, el Presidente envió un mensaje a los hombres de negocios de ese país. “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina”, afirmó en diálogo con el medio Le Point.

Durante la entrevista, cuya primera parte se conoció este martes, el libertario arremetió contra la oposición por cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, aseveró y agregó: “No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894.”

"¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”, sostuvo.