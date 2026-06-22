Política |

Jorge Macri le tomó juramento a 1.200 cadetes de Policía y Bomberos

El Jefe de Gobierno reafirmó la defensa de la seguridad y la propiedad privada, y el combate contra los usurpadores y los enemigos de la identidad porteña.

Más de 1.200 cadetes de la Policía y aspirantes a Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires juraron lealtad a la bandera frente al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la Plaza de Armas del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Soldati. En su discurso, Jorge Macri reafirmó la defensa de la seguridad y la propiedad privada, y el combate contra los usurpadores y los enemigos de la identidad porteña.

“No nos da lo mismo la decadencia ni el desgobierno con el que nos toca convivir del otro lado de la General Paz y que millones de bonaerenses padecen. Tampoco nos da lo mismo que alguien usurpe y ocupe lo que no le pertenece, por más de que un juez lo apoye con un fallo absurdo”, sostuvo Jorge Macri. Y agregó: “No van a detenernos. No voy a dudar un solo segundo, ni tampoco me van a doblegar”.

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“Las fuerzas del orden cumplen un rol fundamental en la construcción de la sociedad en la que queremos vivir. El cuidado por el otro, la buena educación, la tolerancia y el respeto de la ley son parte de nuestro estilo de vida y si está en riesgo siempre vamos a defenderlo”, afirmó Jorge Macri.

Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro. También, el fiscal General de la Ciudad y director del ISSP, Martín López Zabaleta; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; la legisladora porteña Laura Alonso y la cúpula de la Policía y Bomberos de la Ciudad.

El Jefe de Gobierno agregó: La formación de excelencia que reciben y la mejor tecnología aplicada a la seguridad son parte de las herramientas que los preparan para defender y cuidar a los porteños. Perseguimos el delito porque no nos da lo mismo el caos ni el desorden”.

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Los cadetes de Policía cursan dos años y se reciben de “Técnico Superior en Seguridad Pública”. En los primeros seis meses tienen clases regulares, sumado a un año de internación en el ISSP. Los últimos seis meses están diagramados para que comiencen a ejercer la profesión, mientras cumplen con los últimos módulos de la Tecnicatura. Desde 2017 egresaron 11.034 policías en 13 promociones.

Los aspirantes a “Bombero Calificado” cursan un año de internado: después de eso, y mientras ya prestan servicio, pueden cursar el 2° año de la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios. Desde 2017 egresaron 1.097 bomberos de 9 promociones

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