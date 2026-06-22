Jorge Macri le tomó juramento a 1.200 cadetes de Policía y Bomberos

Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro. También, el fiscal General de la Ciudad y director del ISSP, Martín López Zabaleta; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; la legisladora porteña Laura Alonso y la cúpula de la Policía y Bomberos de la Ciudad.

El Jefe de Gobierno agregó: La formación de excelencia que reciben y la mejor tecnología aplicada a la seguridad son parte de las herramientas que los preparan para defender y cuidar a los porteños. Perseguimos el delito porque no nos da lo mismo el caos ni el desorden”.

Los cadetes de Policía cursan dos años y se reciben de “Técnico Superior en Seguridad Pública”. En los primeros seis meses tienen clases regulares, sumado a un año de internación en el ISSP. Los últimos seis meses están diagramados para que comiencen a ejercer la profesión, mientras cumplen con los últimos módulos de la Tecnicatura. Desde 2017 egresaron 11.034 policías en 13 promociones.

Los aspirantes a “Bombero Calificado” cursan un año de internado: después de eso, y mientras ya prestan servicio, pueden cursar el 2° año de la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios. Desde 2017 egresaron 1.097 bomberos de 9 promociones