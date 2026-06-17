Alquilaban y decidieron tomar la casa: la Ciudad la recuperó y se la devolvió a su dueño

Luego de haber comprado la vivienda que en ese momento se encontraba en alquiler, los locatarios no quisieron irse y se instalaron ilegalmente.

La Ciudad recuperó y le devolvió a su dueño una casa ocupada desde hacía 9 años en la calle Atuel 255, en Parque Patricios, a pocos metros de la sede del Gobierno porteño. Ya son 845 las propiedades recuperadas en la gestión.

La intervención tuvo una particularidad: el caso llegó directamente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante una de las reuniones que mantiene semanalmente con vecinos en los barrios de la Ciudad.

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Allí, Luis Villa le planteó la situación de su propiedad que se encontraba ocupada. Se la había comprado a Edgardo Brunetti y al momento de la compra estaba alquilada. Cuando se venció el contrato, los inquilinos no quisieron irse. “Tuvimos la decisión concreta de devolverle a la gente lo que es de ellos. Llevamos más de un desalojo por día desde que asumimos”, sostuvo Macri. Y agregó: “Gobernar también es escuchar y resolver. Detrás de cada reclamo hay una persona, una familia y un derecho que muchas veces fue vulnerado durante años. Cuando un vecino nos plantea un problema, nuestro compromiso es intervenir y buscar una solución”.

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Tras las actuaciones correspondientes y el trabajo coordinado entre áreas de la Ciudad, como Policía, la Red de Atención, y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, este martes se concretó el desalojo y la clausura del inmueble por riesgo estructural. La propiedad era regenteada por una persona y estaba muy deteriorada.

El compromiso de orden y seguridad en la Ciudad se sostiene en la decisión firme del Gobierno porteño de terminar con las usurpaciones, respetar la propiedad privada y ordenar el espacio público. Los barrios con mayor cantidad de operativos realizados son Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.

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