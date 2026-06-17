Alquilaban y decidieron tomar la casa: la Ciudad la recuperó y se la devolvió a su dueño

Luego de haber comprado la vivienda que en ese momento se encontraba en alquiler, los locatarios no quisieron irse y se instalaron ilegalmente.
La Ciudad recuperó y le devolvió a su dueño una casa ocupada desde hacía 9 años en la calle Atuel 255, en Parque Patricios, a pocos metros de la sede del Gobierno porteño. Ya son 845 las propiedades recuperadas en la gestión.
La intervención tuvo una particularidad: el caso llegó directamente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante una de las reuniones que mantiene semanalmente con vecinos en los barrios de la Ciudad.
Allí, Luis Villa le planteó la situación de su propiedad que se encontraba ocupada. Se la había comprado a Edgardo Brunetti y al momento de la compra estaba alquilada. Cuando se venció el contrato, los inquilinos no quisieron irse. “Tuvimos la decisión concreta de devolverle a la gente lo que es de ellos. Llevamos más de un desalojo por día desde que asumimos”, sostuvo Macri. Y agregó: “Gobernar también es escuchar y resolver. Detrás de cada reclamo hay una persona, una familia y un derecho que muchas veces fue vulnerado durante años. Cuando un vecino nos plantea un problema, nuestro compromiso es intervenir y buscar una solución”.
Tras las actuaciones correspondientes y el trabajo coordinado entre áreas de la Ciudad, como Policía, la Red de Atención, y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, este martes se concretó el desalojo y la clausura del inmueble por riesgo estructural. La propiedad era regenteada por una persona y estaba muy deteriorada.
El compromiso de orden y seguridad en la Ciudad se sostiene en la decisión firme del Gobierno porteño de terminar con las usurpaciones, respetar la propiedad privada y ordenar el espacio público. Los barrios con mayor cantidad de operativos realizados son Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.