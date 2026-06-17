Alquilaban y decidieron tomar la casa: la Ciudad la recuperó y se la devolvió a su dueño

Allí, Luis Villa le planteó la situación de su propiedad que se encontraba ocupada. Se la había comprado a Edgardo Brunetti y al momento de la compra estaba alquilada. Cuando se venció el contrato, los inquilinos no quisieron irse. “Tuvimos la decisión concreta de devolverle a la gente lo que es de ellos. Llevamos más de un desalojo por día desde que asumimos”, sostuvo Macri. Y agregó: “Gobernar también es escuchar y resolver. Detrás de cada reclamo hay una persona, una familia y un derecho que muchas veces fue vulnerado durante años. Cuando un vecino nos plantea un problema, nuestro compromiso es intervenir y buscar una solución”.