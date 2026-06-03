Jorge Macri sumó 650 policías y aseguró que la Ciudad será "un muro contra la barbarie"

Policia de la Ciudad Los nuevos efectivos fueron destinados a tareas de seguridad urbana, control en subtes y prevención del delito en la vía pública.

Los nuevos oficiales fueron asignados al sector “Comunal, Subtes y Orden Urbano” y tomaron los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia).

“En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien; del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”, afirmó el Jefe de Gobierno.

Los cursos NICE buscan aprovechar la experiencia de quienes hayan pertenecido a otras fuerzas de seguridad o militar y que tengan la baja en su fuerza de origen. A lo largo de 240 horas cátedra se les da formación física, técnica, legal y táctica en el ISSP para cumplir funciones en la Policía de la Ciudad.

“Al finalizar 2026 habremos logrado incorporar a más de 6.200 oficiales y 500 bomberos calificados a la Policía de la Ciudad”, resaltó Martín López Zavaleta.

La Policía de la Ciudad cuenta con más de 28 mil oficiales capacitados y equipados. Durante la gestión de Jorge Macri se sumaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, además de 7.000 nuevos chalecos antibalas y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

En simultáneo, la Ciudad devolvió a sus legítimos dueños 835 propiedades usurpadas y liberó 68 kilómetros lineales ocupados por manteros en distintos barrios porteños.

También continúan los operativos como Tormenta Negra, un despliegue policial masivo y simultáneo en 15 villas, junto con los procedimientos de control en accesos y estaciones de subte.

“El éxito del operativo Tormenta Negra no fue un hecho aislado: es una política de seguridad que vamos a sostener, porque la ley y el orden deben estar presentes en todos los barrios de la Ciudad. Cuadra que se libera, cuadra que se recupera para siempre”, finalizó Jorge Macri.