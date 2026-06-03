Jorge Macri sumó 650 policías y aseguró que la Ciudad será "un muro contra la barbarie"

Los nuevos efectivos reforzarán la seguridad en calles y subtes. Desde el inicio de la gestión ya se incorporaron 5.292 agentes a la Policía de la Ciudad.
La Ciudad sumó 650 policías con experiencia que reforzarán el orden urbano y la seguridad en los subtes. Con este nuevo grupo, ya son 5.292 los nuevos efectivos que se incorporaron a la Policía de la Ciudad desde el comienzo de la gestión de Jorge Macri, lo que permitió bajar el delito a mínimos históricos, tanto en robos como homicidios, desde que se cuenta con cifras oficiales.
Las políticas de ordenamiento urbano como la recuperación de viviendas usurpadas y el mantenimiento de las normas en el espacio público están orientadas a garantizar que cada vecino pueda desarrollar su vida en condiciones básicas de orden y seguridad, una de las prioridades del Gobierno porteño.
“Los enemigos del estilo de vida de los porteños no son bienvenidos. Los que crean que pueden venir o entrar a la Ciudad a delinquir se equivocaron: acá se viene a trabajar, a invertir y a estudiar”, resaltó Jorge Macri en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).
Y añadió: “Por eso, si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador (Axel) Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”.
Los nuevos oficiales fueron asignados al sector “Comunal, Subtes y Orden Urbano” y tomaron los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia).
“En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien; del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”, afirmó el Jefe de Gobierno.
Los cursos NICE buscan aprovechar la experiencia de quienes hayan pertenecido a otras fuerzas de seguridad o militar y que tengan la baja en su fuerza de origen. A lo largo de 240 horas cátedra se les da formación física, técnica, legal y táctica en el ISSP para cumplir funciones en la Policía de la Ciudad.
“Al finalizar 2026 habremos logrado incorporar a más de 6.200 oficiales y 500 bomberos calificados a la Policía de la Ciudad”, resaltó Martín López Zavaleta.
La Policía de la Ciudad cuenta con más de 28 mil oficiales capacitados y equipados. Durante la gestión de Jorge Macri se sumaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, además de 7.000 nuevos chalecos antibalas y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.
En simultáneo, la Ciudad devolvió a sus legítimos dueños 835 propiedades usurpadas y liberó 68 kilómetros lineales ocupados por manteros en distintos barrios porteños.
También continúan los operativos como Tormenta Negra, un despliegue policial masivo y simultáneo en 15 villas, junto con los procedimientos de control en accesos y estaciones de subte.
“El éxito del operativo Tormenta Negra no fue un hecho aislado: es una política de seguridad que vamos a sostener, porque la ley y el orden deben estar presentes en todos los barrios de la Ciudad. Cuadra que se libera, cuadra que se recupera para siempre”, finalizó Jorge Macri.
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