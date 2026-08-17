Karina Milei coordinará con la Conferencia Episcopal Argentina la visita del Papa

El encuentro se llevará a cabo este martes, desde las 17.00, y asistirán otros miembros del Gabinete, junto con funcionarios del gobierno de la Ciudad. León XIV llegará al país el próximo 8 de noviembre.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunirá este martes con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para avanzar en los preparativos del viaje del Papa León XIV a la Argentina en un encuentro que se llevará a cabo desde las 17.00 en Casa Rosada.
El cónclave será parte del trabajo de articulación que llevan adelante las autoridades del Ejecutivo y la CEA para coordinar distintos aspectos vinculados con la recepción del Sumo Pontífice y el desarrollo de sus actividades. La llegada del Papa al país incluirá visitas a la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Junto con Karina Milei, estarán los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández. También asistirán funcionarios del gobierno porteño.
Por el lado de la CEA, dirán presente los miembros de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita del Papa: el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.
El Sumo Pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre próximo, en medio de una gira que lo llevará también a Uruguay y Perú.
"El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países", explicó el Vaticano en un comunicado.
El gobierno de Javier Milei celebró la confirmación de la visita y consideró que se trata de "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional". A través de un posteo, la Oficina del Presidente sostuvo que la llegada del Papa responde a la invitación oficial formulada por el líder de La Libertad Avanza, que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante su viaje al Vaticano en febrero pasado.
"Entre el 8 y el 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, destacó Milei desde su cuenta de X.
El último viaje de un Papa a la Argentina ocurrió en 1987. Aquella vez, Juan Pablo II realizó una gira pastoral de seis días por la Ciudad de Buenos Aires y diez provincias.
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