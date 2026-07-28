Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central cuando vuelva de Perú

Entre los principales ejes del proyecto figura la prohibición de emitir dinero para financiar el déficit fiscal, una medida que el Gobierno considera clave para evitar nuevos procesos inflacionarios. También busca fortalecer la autonomía del organismo y endurecer las condiciones para modificar la composición de su directorio.

Además, la reforma eliminaría las denominadas utilidades contables o "ficticias", salvo en escenarios de deflación, y pondría fin al mecanismo de letras intransferibles utilizado durante años para asistir financieramente al Estado.

Otro de los puntos contempla incorporar el concepto de "shutdown", un mecanismo que restringiría el funcionamiento del Estado si se agotaran las partidas autorizadas por el Presupuesto aprobado por el Congreso, con el objetivo de impedir un incremento del gasto sin respaldo legal.

El proyecto también prevé establecer sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o autoricen emisiones monetarias por fuera de los límites establecidos en la nueva Carta Orgánica.

Con vistas al tratamiento parlamentario, Milei ya mantuvo reuniones con legisladores de La Libertad Avanza para explicar los alcances de la iniciativa y responder consultas. En la Casa Rosada sostienen que las reformas económicas continúan siendo una prioridad para el Gobierno y confían en avanzar con el debate legislativo una vez finalizado el receso invernal del Congreso.