Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central cuando vuelva de Perú

El Presidente dará a conocer los cambios el próximo jueves. El proyecto busca reforzar la independencia del BCRA, prohibir la emisión para financiar el déficit y endurecer las reglas de funcionamiento del organismo.
El presidente Javier Milei ultima los detalles del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y tiene previsto presentar la iniciativa una vez que regrese de Perú, donde se encuentra para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de ese país. La exposición de los cambios se realizaría el próximo jueves, si la agenda oficial no sufre modificaciones.
La presentación se haría mediante un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por integrantes del equipo económico. La iniciativa es considerada una de las principales apuestas legislativas del Gobierno para el segundo semestre y, tras su anuncio, será enviada a la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento.
En la redacción final del proyecto trabajan el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto al propio mandatario. En el oficialismo aseguran que se trata de una de las reformas económicas prioritarias para los próximos meses.
La iniciativa apunta a redefinir el funcionamiento del Banco Central para concentrar su misión en la preservación del valor de la moneda. Aunque durante la campaña Milei propuso cerrar la entidad, con el paso de los meses modificó esa postura y ahora sostiene que debe convertirse en un organismo independiente cuya función central sea garantizar la estabilidad monetaria.
Entre los principales ejes del proyecto figura la prohibición de emitir dinero para financiar el déficit fiscal, una medida que el Gobierno considera clave para evitar nuevos procesos inflacionarios. También busca fortalecer la autonomía del organismo y endurecer las condiciones para modificar la composición de su directorio.
Además, la reforma eliminaría las denominadas utilidades contables o "ficticias", salvo en escenarios de deflación, y pondría fin al mecanismo de letras intransferibles utilizado durante años para asistir financieramente al Estado.
Otro de los puntos contempla incorporar el concepto de "shutdown", un mecanismo que restringiría el funcionamiento del Estado si se agotaran las partidas autorizadas por el Presupuesto aprobado por el Congreso, con el objetivo de impedir un incremento del gasto sin respaldo legal.
El proyecto también prevé establecer sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o autoricen emisiones monetarias por fuera de los límites establecidos en la nueva Carta Orgánica.
Con vistas al tratamiento parlamentario, Milei ya mantuvo reuniones con legisladores de La Libertad Avanza para explicar los alcances de la iniciativa y responder consultas. En la Casa Rosada sostienen que las reformas económicas continúan siendo una prioridad para el Gobierno y confían en avanzar con el debate legislativo una vez finalizado el receso invernal del Congreso.
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