La agenda del Presidente en su viaje a Nueva York

El lunes, tras arribar a Nueva York a las 09:30, Milei se reunirá con el economista Alberto Ades y por la tarde mantendrá, desde las 18, un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Ese encuentro será en compañía del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Más tarde, se encontrará con el economista Xavier Sala i Martin.

El martes desde las 10.45 asistirá a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU y posteriormente, a las 12.45, tendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense. Esa misma noche participará en una recepción ofrecida por Trump.

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU desde las 12 y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

Además, mantendrá un encuentro con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano, antes de regresar a Argentina ese mismo día. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes a las 08:30.

La agenda completa del presidente Javier Milei

Domingo 21 de septiembre

- 23 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Nueva York.

Lunes 22 de septiembre

- 09:30 hs - Arribo del Presidente a Nueva York.

- 11 hs - Encuentro con el señor economista, D. Alberto Ades.

- 18 hs - El Presidente se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. También participarán por Argentina el canciller Gerardo Werthein; el Ministro de Economía, Luis Caputo; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el Secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

- 19 hs - Encuentro del Presidente de la Nación con el economista Xavier Sala i Martin.

Martes 23 de septiembre

- 10:45 hs - El Presidente Milei asistirá a la intervención del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas.

- 12.45 hs - El Presidente de la Nación tendrá un encuentro bilateral con el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

- 20 hs - Participará de una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Miércoles 24 de septiembre

- 12.45 hs - Intervención del Presidente Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

- 19:55 hs - Participará de la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. Hará entrega del premio el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Jueves 25 de septiembre

- 16:45 hs - Encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

- 19.15 hs - Luego mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

- 22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a Argentina.

Viernes 26 de septiembre

- 8:30 hs - Arribo del Presidente a la Ciudad de Buenos Aires.