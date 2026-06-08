Jorge Macri: "La mitad de los delitos en la Ciudad son de gente que no es de la Ciudad"

Para Jorge Macri, en 2027 lo más importante “es garantizar que no vuelva el populismo”

Jorge Macri afirmó también que, de cara a las elecciones de 2027, “lo más importante es que se garantice que no vuelva el populismo”, y dijo que una eventual candidatura del expresidente Mauricio Macri “es una decisión personalísima” que debe tomar él mismo.

“Lo más importante es garantizar que no vuelva el populismo, porque le ha hecho un daño descomunal a la Argentina, que va mucho más allá de lo económico”, expresó en declaraciones a la señal de noticias La Nación+.

El alcalde porteño respondió con un lacónico “falta mucho” al ser consultado sobre si puede haber una alianza para 2027 con La Libertad Avanza, pero dijo que ambas jurisdicciones, la porteña y la nacional “trabajan bien en varios aspectos”.

“Coincidimos con muchas propuesta del gobierno nacional, como apuntar a que rijan la ley y el orden, y recuperar la calle evitando los piquetes y acampes”, señaló.