Jorge Macri: "La mitad de los delitos en la Ciudad son de gente que no es de la Ciudad"

El Jefe de Gabinete porteño fue crítico con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en medio de una polémica por la inseguridad. También se refirió a las elecciones del próximo año.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, volvió este lunes a tensar el vínculo con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo que “la mitad de los delitos en la Ciudad son de gente que no es de la Ciudad”.
"Ellos (por el Ejecutivo provincial) dicen que tienen su política de Seguridad, que hacen todo bien y yo creo que no. Hay datos que demuestran la diferencia de cómo encaramos la delincuencia de un lado y el otro de la General Paz", planteó Jorge Macri en declaraciones en Radio Rivadavia.
“Vamos a poner pantallas para ver el Mundial; una de ellas va a estar en Plaza Sicilia", adelantó el otro tramo de la entrevista.
Jorge Macri afirmó también que, de cara a las elecciones de 2027, “lo más importante es que se garantice que no vuelva el populismo”, y dijo que una eventual candidatura del expresidente Mauricio Macri “es una decisión personalísima” que debe tomar él mismo.
“Lo más importante es garantizar que no vuelva el populismo, porque le ha hecho un daño descomunal a la Argentina, que va mucho más allá de lo económico”, expresó en declaraciones a la señal de noticias La Nación+.
El alcalde porteño respondió con un lacónico “falta mucho” al ser consultado sobre si puede haber una alianza para 2027 con La Libertad Avanza, pero dijo que ambas jurisdicciones, la porteña y la nacional “trabajan bien en varios aspectos”.
“Coincidimos con muchas propuesta del gobierno nacional, como apuntar a que rijan la ley y el orden, y recuperar la calle evitando los piquetes y acampes”, señaló.
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