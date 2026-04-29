La CIDH otorga una cautelar en favor del argentino Germán Giuliani detenido en Venezuela

Las medidas solicitadas al Gobierno de Venezuela

Ante la falta de información por parte del gobierno de Venezuela, la CIDH -en base al artículo 25 del Reglamento propio- solicitò a Caracas que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Germán Darío Giuliani.

b) confirme de manera formal la ubicación actual de la persona beneficiaria; c) implemente las medidas necesarias para asegurar que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellas: i. facilite la comunicación con sus familiares, representantes, abogados de confianza y autoridades consulares del país del que es nacional, dándoles pleno acceso al expediente judicial, de existir; ii. iii. iv

c) indique si se le han imputado delitos y si ha sido presentado ante un tribunal competente para revisar su detención, de ser así, mencione de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal, o si no ha comparecido ante un tribunal, aclare la razón por la que no lo ha hecho; garantice que no sea objeto de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario; realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes; v. brinde acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada;

d) concierte las medidas a implementarse con la persona beneficiaria y sus representantes; y e) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

La Comisión Interamericana de DDHH de la OEA

La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene como objeto promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.