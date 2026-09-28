La fiscalía ordenó peritar las billeteras cripto con las que Adorni justificó su patrimonio

Después intervendrá personal especializado de la Policía Federal Argentina, que realizará una verificación criptográfica. El objetivo será comprobar si existe correspondencia entre las direcciones, los mensajes entregados y las firmas generadas.

El procedimiento será registrado en video y las claves privadas continuarán bajo resguardo de la defensa. Para llevar adelante la medida, el fiscal solicitó autorización al juez federal que interviene en la causa.

También revisarán los ingresos y bienes familiares

La investigación no se limitará a las operaciones con criptomonedas. Pollicita también pidió reconstruir los antecedentes económicos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

La defensa sostuvo que parte del capital utilizado provenía de ahorros familiares acumulados a partir de la actividad profesional de ambos. Para verificar esa explicación, la Fiscalía solicitó a la ANSES la historia laboral de Adorni desde febrero de 1998 y la de Angeletti desde octubre de 2000.

Además, pidió información sobre inmuebles y vehículos que hayan estado a nombre de ambos, así como eventuales participaciones en sociedades, asociaciones o fundaciones y cargos de administración o representación.

La investigación también incluye los antecedentes laborales, fiscales y patrimoniales de Adorni y su esposa.

Pollicita también solicitó ampliar el levantamiento del secreto fiscal para períodos determinados. Si el juez lo autoriza, ARCA deberá aportar declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, actividades declaradas, categorías tributarias, información de terceros y eventuales adhesiones a blanqueos o moratorias.

El organismo también deberá informar las compras de moneda extranjera registradas a nombre de Adorni y Angeletti entre enero de 2011 y diciembre de 2015.

Las nuevas medidas fueron solicitadas después de que Adorni respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal para explicar la evolución de sus bienes. La investigación analiza su patrimonio en relación con su paso por la función pública, entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Según la reconstrucción presentada por Adorni, los fondos obtenidos mediante criptomonedas fueron utilizados posteriormente para distintos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias, entre ellas obras realizadas en el country Indio Cuá y la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito.