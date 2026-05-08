La Iglesia Católica alertó por el aumento de pedidos de ayuda alimentaria

“Nos aflige mucho”, expresó Colombo al describir el cambio de perfil de quienes se acercan a Cáritas. Según explicó, anteriormente muchas de esas personas colaboraban con cuotas, donaciones o asistencia solidaria, pero ahora necesitan ayuda para cubrir necesidades esenciales.

noname8851_sq El titular de la CEA pidió visibilizar la situación de los sectores más vulnerables.

También hizo referencia a los recursos disponibles para la asistencia social. “Hubo algunos refuerzos que dio el Gobierno después de la polémica por la retención de alimentos, pero los bolsones son sustancialmente más chicos donde se pueden distribuir, porque tampoco es un plan general”, sostuvo.

En ese marco, defendió el concepto de justicia social. “La justicia social es la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado. Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir”, afirmó.

Colombo también buscó diferenciar el rol de la Iglesia del debate partidario. “Creo que a veces puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”, señaló.

Sobre su relación con Javier Milei, indicó que no volvió a reunirse con el Presidente desde marzo de 2024. “Estamos abiertos a todos, máxime que él es el Presidente de la Nación”, aseguró, y planteó la necesidad de dialogar sobre temas como discapacidad, jubilados y barrios populares.