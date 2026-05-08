La Iglesia Católica alertó por el aumento de pedidos de ayuda alimentaria

Marcelo Colombo aseguró que cada vez más familias de clase media recurren a la asistencia de la Iglesia.
Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, junto al papa León XIV.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, afirmó que "muchos de los que hoy son pobres, hace unos meses nos ayudaban".
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, advirtió sobre el crecimiento de personas que recurren a la Iglesia para pedir asistencia y describió un escenario social “alarmante”, marcado por el deterioro económico de sectores medios y bajos.
“Se incrementó la cantidad de gente de clase media y media baja que viene a pedir a Cáritas. Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban”, afirmó Colombo, quien también arzobispo de Mendoza, en declaraciones al canal de noticias LN+.
El dirigente eclesiástico sostuvo que la situación se agravó en los últimos meses y remarcó que “los números de gente en situación de calle son muy alarmantes”, además, señaló que desde la red de asistencia de la Iglesia observan un aumento constante de familias que buscan alimentos, medicamentos o ayuda para afrontar servicios básicos.
“Nos aflige mucho”, expresó Colombo al describir el cambio de perfil de quienes se acercan a Cáritas. Según explicó, anteriormente muchas de esas personas colaboraban con cuotas, donaciones o asistencia solidaria, pero ahora necesitan ayuda para cubrir necesidades esenciales.
También hizo referencia a los recursos disponibles para la asistencia social. “Hubo algunos refuerzos que dio el Gobierno después de la polémica por la retención de alimentos, pero los bolsones son sustancialmente más chicos donde se pueden distribuir, porque tampoco es un plan general”, sostuvo.
En ese marco, defendió el concepto de justicia social. “La justicia social es la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado. Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir”, afirmó.
Colombo también buscó diferenciar el rol de la Iglesia del debate partidario. “Creo que a veces puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”, señaló.
Sobre su relación con Javier Milei, indicó que no volvió a reunirse con el Presidente desde marzo de 2024. “Estamos abiertos a todos, máxime que él es el Presidente de la Nación”, aseguró, y planteó la necesidad de dialogar sobre temas como discapacidad, jubilados y barrios populares.
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