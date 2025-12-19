Política |

Embargan la dieta de la diputada libertaria Lorena Villaverde

Un juez de Bariloche ordenó retener la dieta y el aguinaldo de la diputada oficialista hasta cubrir $40 millones por la venta de lotes en Las Grutas que nunca fueron entregados.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, enfrenta un nuevo golpe judicial. El Juzgado Civil Nº 3 de Bariloche, a cargo de Santiago Morán, dictó un embargo sobre su sueldo y medio aguinaldo. La medida alcanza los $40 millones y responde a una demanda por estafa inmobiliaria en un proyecto de Las Grutas.

El reclamo fue presentado por un comprador que en 2022 adquirió un lote en el desarrollo, pero tres años después todavía no recibió el terreno ni los servicios prometidos, como agua, luz y calles. Villaverde había explicado que las demoras se debían a la pandemia, pero la justicia consideró necesario garantizar el pago de la indemnización. El embargo se divide entre $27 millones de capital y $13,5 millones de intereses y costas.

ADEMÁS: Tras cerrar el PROCREAR, el Gobierno sigue con la venta de terrenos

El proyecto inmobiliario, conocido como “Tajamar”, suma varias denuncias. Los terrenos vendidos figuran como zona rural en los planos municipales y no cuentan con aprobación urbana, ni apertura de calles ni factibilidad de servicios básicos. Esta semana, otro comprador presentó una demanda en San Antonio Oeste por más de $30 millones.

691b782ee1f47
Karina Milei y Lorena Villaverde.

Karina Milei y Lorena Villaverde.

Villaverde ya había enfrentado embargos anteriores por hasta $50 millones y tuvo que cerrar acuerdos extrajudiciales por $22 millones con dos damnificadas para evitar juicios. Según su abogado, Lucas Cerro, los litigios llevan alrededor de tres años.

Además de las causas civiles, Villaverde no pudo asumir como senadora por vínculos con un empresario detenido por lavado de activos y narcotráfico. La situación judicial acumula denuncias y embargos, afectando su carrera política y financiera.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados