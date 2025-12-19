Embargan la dieta de la diputada libertaria Lorena Villaverde

El reclamo fue presentado por un comprador que en 2022 adquirió un lote en el desarrollo, pero tres años después todavía no recibió el terreno ni los servicios prometidos, como agua, luz y calles. Villaverde había explicado que las demoras se debían a la pandemia, pero la justicia consideró necesario garantizar el pago de la indemnización. El embargo se divide entre $27 millones de capital y $13,5 millones de intereses y costas.

El proyecto inmobiliario, conocido como “Tajamar”, suma varias denuncias. Los terrenos vendidos figuran como zona rural en los planos municipales y no cuentan con aprobación urbana, ni apertura de calles ni factibilidad de servicios básicos. Esta semana, otro comprador presentó una demanda en San Antonio Oeste por más de $30 millones.

691b782ee1f47 Karina Milei y Lorena Villaverde.

Villaverde ya había enfrentado embargos anteriores por hasta $50 millones y tuvo que cerrar acuerdos extrajudiciales por $22 millones con dos damnificadas para evitar juicios. Según su abogado, Lucas Cerro, los litigios llevan alrededor de tres años.

Además de las causas civiles, Villaverde no pudo asumir como senadora por vínculos con un empresario detenido por lavado de activos y narcotráfico. La situación judicial acumula denuncias y embargos, afectando su carrera política y financiera.