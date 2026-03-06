La Matanza: Fernando Espinoza incorpora a su Gabinete dirigentes opositores

Espinoza, quien además preside la Federación Argentina de Municipios (FAM), designó a las nuevas autoridades, entre las que se destacan el nombramiento de Héctor “Toty” Flores, reconocido político y dirigente social, fundador de la Cooperativa La Juanita, ex concejal y diputado Nacional por Juntos por el Cambio, al frente de la Subsecretaría de Economía Social y Productiva; Laura Greco, como Subdelegada municipal de Villa Celina; y como Subsecretario de Cultura y Educación, a Jorge Lampa, ambos ex concejales de La Matanza por el bloque Cambiemos.

Un gran movimiento de unidad nacional

“Estamos fundando un gran movimiento de unidad nacional -manifestó Fernando Espinoza- con Toty, con otros miembros del nuevo gabinete que tiene que ver con una nueva Argentina y generar un nuevo gran frente electoral con todos los sectores de la sociedad, y eso se llama lograr los consensos para tener un gran acuerdo nacional. Eso es lo que hoy se está haciendo desde La Matanza”.

Durante el acto, el jefe comunal resaltó la importancia de las designaciones: “Lo principal es lo que hoy necesita la Argentina”, y agregó: “No importa de dónde venimos, importa a dónde vamos. Y a dónde vamos es justamente a generar una nueva Argentina en la que tengan posibilidad de desarrollarse en la vida nuestros jóvenes, donde nuestros abuelos tengan jubilaciones dignas, donde los trabajadores tengan salarios dignos”.

Para finalizar, reconoció el rol de la “quinta provincia argentina ” en dar los grandes pasos que luego marcan el rumbo: “desde La Matanza estamos fundando un gran Movimiento de Unidad Nacional, que tiene que ver con una nueva provincia, una nueva Argentina, que genere un nuevo gran frente electoral con todos los sectores de la sociedad”